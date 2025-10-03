Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

Mann nach Auffahrunfall unter Traktor eingeklemmt

Oberösterreich
03.10.2025 07:18
Der Schwerverletzte wurde nach Passau ins Spital geflogen (Symbolbild)
Der Schwerverletzte wurde nach Passau ins Spital geflogen (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Weil ein 29-jähriger Pkw-Lenker einen vor ihm fahrenden Traktor zu spät bemerkte, kam es zu einem heftigen Auffahrunfall. Dabei wurde der Traktor samt Anhänger von der Fahrbahn geschleudert, der Fahrer (56) darunter eingeklemmt und schwer verletzt. Der Unfallverursacher hatte 0,56 Promille im Blut. 

0 Kommentare

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr mit seinem Traktor am Donnerstag gegen 19.30 Uhr von Orthenholz kommend Richtung Rainbach im Innkreis. Am Heck der Zugmaschine befand sich eine Saatbaumaschine.

Von der Feuerwehr befreit
Ein nachkommender 29-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Schärding bemerkte das Fahrzeug zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde die Zugmaschine rechts in einen Straßengraben geschleudert und blieb verkehrt liegen. Der 56-Jährige wurde darunter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Lesen Sie auch:
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.
Tod im Krankenhaus
91-jähriger Lenker nach Kreuzungscrash gestorben
02.10.2025

0,56 Promille im Blut
Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Passau eingeliefert. Der Wagen des 29-Jährigen überschlug sich und kam ebenfalls im Straßengraben zum Stillstand. Der Autolenker wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht. Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,56 Promille.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
234.211 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
208.693 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
178.357 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1365 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Wirtschaft
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
771 mal kommentiert
In der Schweiz lag die Inflation im September bei nur 0,2 Prozent. Sogar Experten hatten etwas ...
Mehr Oberösterreich
Erfolgreicher Betrüger
Ärztin nähte 100.000 Euro für Liebhaber in Teddy
Schwer verletzt
Mann nach Auffahrunfall unter Traktor eingeklemmt
Krone Plus Logo
Sorgen um Stürmer
Ist dieser Ried-Spieler symbolischen Euro wert?
Krone Plus Logo
Aktueller Fall in OÖ
Darf man sich mit 14 Jahren schon ein Auto kaufen?
Ohne Führerschein
Polizisten stoppten einen rasenden Alkolenker (40)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf