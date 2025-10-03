Mann nach Auffahrunfall unter Traktor eingeklemmt

0,56 Promille im Blut

Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Passau eingeliefert. Der Wagen des 29-Jährigen überschlug sich und kam ebenfalls im Straßengraben zum Stillstand. Der Autolenker wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht. Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,56 Promille.