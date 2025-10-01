Totalversagen | Druck aufbauen

Druck aufbauen. Wobei dieser schreckliche Fall am Rande einige bizarre Grauslichkeiten aufzubieten hat. Wie „Krone“-Justizexperting Anja Richter heute kommentiert, werden zwar nicht die zehn Täter, aber dafür die Medien „verurteilt“ – wegen der „ausführliche Berichterstattung“. Dadurch habe sich „enormer Druck aufgebaut“. Wie Kollegin Richter richtig schreibt: „Und das ist auch gut so! Denn die skrupellose Sexualisierung und das Ausnützen einer Kinderseele dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.“ Dieser mediale Druck hat die Politik erst zur Reaktion gebracht. Gut findet Anja Richter auch, dass das Justizministerium von seinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht hat und die Staatsanwaltschaft Wien anwies, Nichtigkeitsbeschwerde zu allen Angeklagten anzumelden. Und sie schreibt: „Wichtig, dass es dieses Instrument, das bei Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft wohl wegfallen würde, noch gibt.“ Auch hier wird man der Politik und der Justiz auf die Finger schauen. Und „Druck aufbauen“!