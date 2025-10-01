Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Totalversagen | Druck aufbauen

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Krone KREATIV/APA Picture Desk, Andi Schiel)

Totalversagen. Zehn junge Burschen/Männer stehen vor Gericht, weil sie hintereinander über eine 12-Jährige hergefallen sind. Sexuell hergefallen. Und was tut der Richter? Er spricht sie frei. Das ist in der Vorwoche passiert und die österreichweite Empörung über dieses Schandurteil, dieses Justiz-Totalversagen wurde nicht leiser, nein, sie äußert sich immer lauter. Da läuft in der Gesetzgebung, da läuft in der Justiz etwas falsch. Katastrophal falsch. Das einzig Positive an dem haarsträubenden Fall: Nun gibt sich die Politik einig darüber, dass die Gesetzeslage verschärft werden muss. Ob das wirklich geschieht? Man wird der Politik dabei streng auf die Finger schauen!

0 Kommentare

Druck aufbauen. Wobei dieser schreckliche Fall am Rande einige bizarre Grauslichkeiten aufzubieten hat. Wie „Krone“-Justizexperting Anja Richter heute kommentiert, werden zwar nicht die zehn Täter, aber dafür die Medien „verurteilt“ – wegen der „ausführliche Berichterstattung“. Dadurch habe sich „enormer Druck aufgebaut“. Wie Kollegin Richter richtig schreibt: „Und das ist auch gut so! Denn die skrupellose Sexualisierung und das Ausnützen einer Kinderseele dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.“ Dieser mediale Druck hat die Politik erst zur Reaktion gebracht. Gut findet Anja Richter auch, dass das Justizministerium von seinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht hat und die Staatsanwaltschaft Wien anwies, Nichtigkeitsbeschwerde zu allen Angeklagten anzumelden. Und sie schreibt: „Wichtig, dass es dieses Instrument, das bei Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft wohl wegfallen würde, noch gibt.“ Auch hier wird man der Politik und der Justiz auf die Finger schauen. Und „Druck aufbauen“!

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sieht Handlungsbedarf bei der Politik.
WKÖ-Präsident Mahrer:
„Staat trägt dazu bei, dass alles teurer wird“
Die französische Armee hat den 244 Meter langen Tanker vor Saint-Nazaire gekapert.
Spektakulärer Einsatz
Französisches Militär kapert russischen Tanker
Ist das die Rettung für den schleppenden E-Auto-Absatz in Europa?
Krone Plus Logo
Niedrigere Standards
Gegen China: EU plant „Billig-Volksauto“ für alle
Die Engländerin hat in den 60er-Jahren im Dschungel in Tansania gelebt und das Verhalten von ...
Jane Goodall
Legendäre Affenforscherin stirbt bei Vortragsreise
Der Handwerker Martin P. galt als nett und zuverlässig. Streit um Geld dürfte ihm jedoch den ...
Schock um die Wiesn
Was hinter dem Münchner Großeinsatz steckt
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
254.258 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
218.697 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.988 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1710 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1335 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Guten Morgen Newsletter
Heer „nachrüsten“
Stocker bei EU-Gipfel: Neutral heißt nicht wehrlos
WKÖ-Präsident Mahrer:
„Staat trägt dazu bei, dass alles teurer wird“
Unter Trump-Regierung
Infrastrukturprojekte in New York auf Eis gelegt
Ungewohnte Einigkeit
Der „Fall Anna“ erschüttert Politik und Justiz
FPÖ wird immer stärker
OÖ: Wie die ÖVP ihre Macht im Land erhalten möchte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf