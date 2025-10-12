Kreativkünstlerin macht aus grauen Wänden bunte

Nebenbei übernimmt sie auch Auftragsillustrationen aller Art und betreibt ihr eigenes Label „ZART“ für bunte Glückwunschkarten, T-Shirts und andere Accessoires, die sie über ihren Webshop oder in den Geschäften in der Region vertreibt. „Am liebsten mag ich die Darstellung von Menschen und alles, was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat“, so die Künstlerin. Schwarze Konturen und knallige Farben sind dabei ihr Markenzeichen.