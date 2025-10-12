Kreativkünstlerin macht aus grauen Wänden bunte

Die Kreativkünstlerin Tanja Peklar-Zarka aus Kirchschlag verzaubert mit bunten Grafiken langweilige, weiße Mauern. Ihr aktuelles Werk: ein liebevoll gestaltetes Wandgemälde im örtlichen Kindergarten, erschaffen in zweiwöchiger Arbeit.
Rote Haare, blaue Augen, bunte Bluse und fast alles, was die Grafikkünstlerin Tanja Peklar-Zarka aus Kirchschlag in der Buckligen Welt illustriert, ist ebenfalls farbenfroh. Aufgewachsen in Kirchschlag, zog es sie für ihr Kunststudium nach Wien. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder kehrte sie jedoch wieder zurück in ihren Heimatort.
Ihre künstlerische Handschrift hat sie dabei vor kurzem erst im ortsansässigen neuen Kindergarten hinterlassen, für den sie den Stiegenaufgang bunt und kreativ bemalen durfte. „Zuerst wollte ich digitale arbeiten und eine Tapete gestalten“, erzählt Peklar-Zarka. Dann entschied sie sich aber doch für die gute, alte Handarbeit.
Ein Bild hat einen anderen Wert, wenn dir Leute dabei zusehen, wie es entsteht.
Kreativkünstlerin Tanja Peklar-Zarka
Acht Meter hoch und 13 Meter breit ist das Kunstwerk, wofür ein dreistöckiges Gerüst aufgebaut wurde. Zu sehen ist ein illustriertes Gesamtkonzept mit Anspielungen auf die Region wie Hügel für die Bucklige Welt, die Ruine aus Kirchschlag genauso wie die Themen Kinder, Inklusion, Musik und Jahreszeiten. Zwei Wochen arbeitete sie vor Ort daran.
Ihr Markenzeichen: Schwarze Konturen und knallige Farben
Auch für zahlreiche andere Firmen durfte sie bereits ähnliche Wandillustrationen erschaffen – bunte Hingucker mit Inhalt, die Philosophie, Leitbild und das Logo des Unternehmens großformatig in Szene setzen.
Nebenbei übernimmt sie auch Auftragsillustrationen aller Art und betreibt ihr eigenes Label „ZART“ für bunte Glückwunschkarten, T-Shirts und andere Accessoires, die sie über ihren Webshop oder in den Geschäften in der Region vertreibt. „Am liebsten mag ich die Darstellung von Menschen und alles, was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat“, so die Künstlerin. Schwarze Konturen und knallige Farben sind dabei ihr Markenzeichen.
Künftig möchte sie sich verstärkt ihren großformatigen Wandmalereien widmen. Ihr Appell: „Wenn jemand eine große, leere Wand hat und nicht weiß, was er damit tun soll – der soll einfach mich anrufen“, freut sich die Künstlerin jetzt schon auf neue, kreative Aufgaben.
