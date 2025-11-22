Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

236-Millionen-„Quelle“

Spur von Rekord-Gemälde führt auch ins Weinviertel

Niederösterreich
22.11.2025 06:30
Das Werk in Pernhofen baute im Vorjahr die größte Photovoltaikanlage Österreichs. Einen ...
Das Werk in Pernhofen baute im Vorjahr die größte Photovoltaikanlage Österreichs. Einen Grundstein für diese Top-Fabrik legte einst Kunstmäzen August Lederer (li.) - er gab das heute millionenschwere Gemälde „Elisabeth“ (re) bei Klimt in Auftrag.(Bild: Krone KREATIV/Jungbunzlauer; zVg)

Heute wird es als das teuerste je versteigerte Klimt-Bild bejubelt. Und nur wenige wissen, dass die Wurzeln des Gemäldes und der Besitzerfamilie auch ins Weinviertel zurückreichen. Kunstmäzen August Lederer ließ vom einstigen Familienfreund Gustav Klimt das Gemälde „Elisabeth“ anfertigen. Er gilt auch als einer der Gründerväter des Weinviertler Standorts einer  großen „Jungbunzlauer“-Fabrik.

0 Kommentare

Wie berichtet, wechselte kürzlich bei einer Versteigerung um umgerechnet etwa 236 Millionen Euro Gustav Klimts berühmtes Werk „Elisabeth Lederer“ den Besitzer. Elisabeth war die einzige Tochter von Serena Lederer – deren Mann August begründete seinen Reichtum durch den Erwerb einer Spiritusfabrik im Jahr 1847 im kleinen Pernhofen nahe Laa an der Thaya: Einer der größten Gönner des Künstlers Gustav Klimt legte damit auch den Grundstein für eine der gegenwärtig größten Fabriken der weltumspannenden Jungbunzlauer Holding AG.

Lesen Sie auch:
Klimts Porträt „Elisabeth Lederer von Bachofen-Echt“ im Salon ihrer Mutter Szerena (re.) Lederer ...
Krone Plus Logo
„Ist einfach crazy!“
Rekord-Auktion: Darf ein Klimt derart viel kosten?
20.11.2025
Kunst-Auktion
150 Millionen: Ein Klimt-Gemälde auf Rekordkurs
17.11.2025

Die versteckten, teils verbrannten Klimt-Werke auf Schloss Immendorf
Die Spur Klimts und seines Gönners August Lederer, der zu großem Reichtum kam, mehrere Familienmitglieder porträtieren ließ und einst die größte Privatsammlung von Klimt-Werken besaß, zieht sich im Weinviertel weiter in den Bezirk Hollabrunn, keine 20 Autominuten von Pernhofen entfernt. Das ehemalige Schloss im kleinen Ort Immendorf wurde nämlich auch als geheimes Kunstdepot genutzt: Es lag abseits im tiefen Weinviertel, die Infrastruktur war von keinem Interesse, als der Zweite Weltkrieg tobte. Ein Großbrand vernichtete 1945 jedoch die zehn als Hauptbilder geltenden Werke des Malers. Die heute millionenschwere „Elisabeth“ war jedenfalls nicht in den Flammen aufgegangen, Nachfahren Lederers verkauften das Bild nach New York. Die damals 20-Jährige ist ihrem „Onkel Klimt“, der bei den Lederers aus und ein ging, sehr nahegestanden.  Schließlich erkannte er schon in ihrem Kindesalter Elisabeths Kunst-Talent und förderte dieses auch: Die auf dem Bild zart wirkende Frau begann daher schon mit 12 Jahren eine Ausbildung zur Bildhauerin.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
169.276 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
104.131 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
103.385 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf