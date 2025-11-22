Spur von Rekord-Gemälde führt auch ins Weinviertel

Die versteckten, teils verbrannten Klimt-Werke auf Schloss Immendorf

Die Spur Klimts und seines Gönners August Lederer, der zu großem Reichtum kam, mehrere Familienmitglieder porträtieren ließ und einst die größte Privatsammlung von Klimt-Werken besaß, zieht sich im Weinviertel weiter in den Bezirk Hollabrunn, keine 20 Autominuten von Pernhofen entfernt. Das ehemalige Schloss im kleinen Ort Immendorf wurde nämlich auch als geheimes Kunstdepot genutzt: Es lag abseits im tiefen Weinviertel, die Infrastruktur war von keinem Interesse, als der Zweite Weltkrieg tobte. Ein Großbrand vernichtete 1945 jedoch die zehn als Hauptbilder geltenden Werke des Malers. Die heute millionenschwere „Elisabeth“ war jedenfalls nicht in den Flammen aufgegangen, Nachfahren Lederers verkauften das Bild nach New York. Die damals 20-Jährige ist ihrem „Onkel Klimt“, der bei den Lederers aus und ein ging, sehr nahegestanden. Schließlich erkannte er schon in ihrem Kindesalter Elisabeths Kunst-Talent und förderte dieses auch: Die auf dem Bild zart wirkende Frau begann daher schon mit 12 Jahren eine Ausbildung zur Bildhauerin.