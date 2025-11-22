13-Jährige attackiert Freund mit Messer – verletzt

Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden Jugendlichen in einen Streit, bei dem die 13-Jährige laut Landespolizeidirektion Steiermark völlig „in Aufregung“ geraten sein soll. In weiterer Folge dürfte sie ein Küchenmesser ergriffen und ihren Freund damit attackiert haben. Der 17-Jährige wurde dabei verletzt, konnte jedoch die Wohnung verlassen und selbst den Notruf wählen.