13-Jährige attackiert Freund mit Messer – verletzt

Im steirischen Bruck an der Mur eskalierte am Freitag ein Streit zwischen einer 13-Jährigen und ihrem 17-jährigen Freund. Die Jugendliche griff den Burschen mit einem Küchenmesser an. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Zu der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen der 13-Jährigen und ihrem 17-jährigen Freund kam es Freitagmittag. Die beiden hielten sich gegen 12.15 Uhr allein in der Wohnung des Mädchens auf, ihr Vater war zum Zeitpunkt des Vorfalls außer Haus.
Nach ersten Ermittlungen gerieten die beiden Jugendlichen in einen Streit, bei dem die 13-Jährige laut Landespolizeidirektion Steiermark völlig „in Aufregung“ geraten sein soll. In weiterer Folge dürfte sie ein Küchenmesser ergriffen und ihren Freund damit attackiert haben. Der 17-Jährige wurde dabei verletzt, konnte jedoch die Wohnung verlassen und selbst den Notruf wählen.
Das Rote Kreuz brachte ihn in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben. Dort wurde er ambulant behandelt und am selben Tag wieder entlassen.
Psychische Erkrankung diagnostiziert
Die alarmierten Polizisten nahmen die 13-Jährige noch am Tatort fest. Bei der anschließenden Einvernahme durch das Landeskriminalamt zeigte sich das Mädchen geständig. Laut Polizei dürfte die Tat im Zusammenhang mit einer bereits länger diagnostizierten psychischen Erkrankung stehen. Auch sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.
