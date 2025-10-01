Weiträumige Sperre
Explosionen und Schüsse in München – ein Toter
Großeinsatz in den frühen Morgenstunden in München: Im Norden der Stadt soll es am Morgen zu mehreren Explosionen und Schüssen gekommen sein. Ein Mann wurde tot aufgefunden.
Die Polizei bestätigte am Morgen einen Einsatz im Bereich Lerchenau auf X (vormals Twitter). Die Exekutive stand mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch die Feuerwehr war an Ort und Stelle. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, laut Polizei blieb eine Schule im Sperrgebiet für die Dauer des Einsatzes geschlossen.
Nach Angaben der „Bild“ soll es in den Morgenstunden zu mehreren Explosionen gekommen sein. Ein Mann soll sein Elternhaus offenbar mit mehreren Sprengsätzen versehen und diese zur Explosion gebracht haben.
Verletzter und Toter
In weiterer Folge fielen offenbar auch Schüsse, laut Medienberichten soll eine Person Schussverletzungen davongetragen haben. Der mutmaßliche Täter soll in weiterer Folge tot aufgefunden worden sein. Er dürfte sich selbst gerichtet haben.
