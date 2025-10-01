Explosionen und Schüsse in München – ein Toter

Die Polizei bestätigte am Morgen einen Einsatz im Bereich Lerchenau auf X (vormals Twitter). Die Exekutive stand mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch die Feuerwehr war an Ort und Stelle. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, laut Polizei blieb eine Schule im Sperrgebiet für die Dauer des Einsatzes geschlossen.