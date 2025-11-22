Sabalenkas Urlaubs- und Turtel-Show geht weiter

Die Turtel-, Urlaubs- und Liebesshow geht weiter: Aryna Sabalenka, Nummer eins der Tenniswelt, lässt ihre Fans weiterhin sehr detailgetreu an ihrem aktuellen dolce vita teilhaben.
Neuer Tag, neue Foto-Show. Und wieder geht‘s sehr malerisch zur Sache: Aryna Sabalenka brilliert im Bikini beim Gehen und im Liegen, schaukelt unter einem Baum über saftigem Grün, speist formidabel, lässt sich sonnen und ja, kuschelt wieder mit ihrem Liebsten. Es dürfte schon schlimmere Tage im Leben der Tennis-Weltranglisten-Ersten gegeben haben. Aber verschaffen Sie sich gern selbst einen Eindruck:
Schon einen Tag zuvor hatte sie ausführlich gepostet. Ebenfalls mit viel Sonne, Strand, Meer und Liebe im Gepäck. Aktueller Aufenthaltsort: Malediven. Soll auch schlimmere Plätze auf dieser Welt geben.
So dürfte sich die Finalniederlage gegen Jelena Rybakina vor zwei Wochen bei den WTA-Finals in Riad sicher leichter verdauen lassen. Und so nebenbei beendet Sabalenka das Jahr 2025 ja auch noch als Nummer eins der Welt. Auch nicht so schlecht.
„Battle of Sexes“
Und ein Schmankerl wartet auf Sabalenka-Fans dieses Jahr ja auch noch: das „Battle of Sexes“, wie der Show-Event genannt wird. In diesem Rahmen fordert die Belarussin Tennis-Schmähbruder Nick Krygios. Der ist inzwischen war aus den Top-500 der Herren-Welt gefallen, für ein Exhibition-Spektakel am 28. Dezember in Dubai wird‘s aber sicher reichen:
Da wird die Kraft, die Sabalenka gerade im Urlaub auf den Malediven tankt, sicher auch nicht schaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.