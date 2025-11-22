Schwere Unwetter und Überflutungen in Griechenland

Ferieninsel besonders stark betroffen

Stark betroffen war unter anderem die Ferieninsel Korfu. „Der Ort Karousades, wo 2000 Menschen leben, ist von der Außenwelt abgeschnitten. Sogar die Polizeistation ist von Tonnen von Schlamm blockiert“, sagte der Bürgermeister von Nord-Korfu der Zeitung „Kathimerini“. Man hoffe nun auf schweres Gerät vom Festland, um die Erdmassen zu beseitigen. Viele Landstraßen der Insel seien blockiert oder zerstört – am Montag sollen die Schulen geschlossen bleiben.