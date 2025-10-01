Warnung für München: Alarmsysteme lösen aus

Spürhunde suchen Theresienwiese ab

Nach einem Feuer und dem Fund von Sprengfallen in einem Haus im Münchner Norden sowie einer Drohung prüft die Polizei am Mittwoch Zusammenhänge mit dem Oktoberfest. Fest steht: Ein Mann erschoss seinen Vater, verletzte seine Mutter und setzte das Elternhaus in Brand. Das Oktoberfest-Gelände wird laut Polizei derzeit mit Sprengstoffhunden nach verdächtigen Gegenständen abgesucht. Diese müssen das Gelände dann mehrfach absuchen.