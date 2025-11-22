Nach Turbulenzen neuer Kandidat für Stadtchef-Amt

Ruhigere Bahnen

„Peter Teix bringt jene Energie und Erfahrung mit, die Neunkirchen jetzt dringend braucht“, sagt Zwazl. Mit seiner Amtsübernahme werde die Stadt wieder in ruhigere, berechenbare Bahnen gelenkt. Und der designierte Stadtchef beschreibt seinen politischen Auftrag so: „Wir wollen arbeiten, entscheiden und gestalten – nicht blockieren oder in Wahlkämpfe abgleiten.“ Und auch Koalitionspartner Marcus Berlosnig kündigt an, Teix bei der kommenden Bürgermeister-Wahl zu unterstützen.