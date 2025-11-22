Nach Turbulenzen neuer Kandidat für Stadtchef-Amt

Hat das Sesselrücken im Neunkirchner Rathaus endlich ein Ende? Nach dem Rücktritt von Bürgermeisterin Klaudia Osztovics kam ja der NÖ-ÖVP der designierte Nachfolger noch vor der Wahl im Gemeinderat abhanden. In einer Krisensitzung wurde nun der nächste Kandidat für das Amt des Stadtchefs nominiert: Peter Teix.
Die ÖVP in Neunkirchen hat turbulente Wochen hinter sich. Zuerst feuerte Koalitionspartner FPÖ sein halbes Team, weil die – nunmehr vormals – blauen Gemeinderäte den Sparkurs der Stadtführung mittrugen. Kaum hatten sich die geschasste FPÖ-Mandatare um Vizebürgermeister Marcus Berlosnig zur neuen Liste „Wir für Neunkirchen“ formiert und Pakttreue gelobt, erklärte Bürgermeisterin Klaudia Osztovics plötzlich ihren Rücktritt.
Großer Knall
Auch das schien die ÖVP vorerst routiniert wegzustrecken und präsentierte binnen kurzer Zeit einen überraschenden Nachfolger: Unternehmer Wolfgang Kessler. Am Freitag kam es dann zum großen Knall: Kessler zog seine Bürgermeisterkandidatur mit einer scharfen Abrechnung mit der Neunkirchner Stadtpolitik zurück.
Krisensitzung am Freitag
Noch am selben Abend traf sich die örtliche ÖVP-Spitze zu einer Krisensitzung. Es galt, rasch die Wogen zu glätten. Noch in der Nacht auf Samstag präsentierte Stadtparteiobmann Armin Zwazl einen neuen Kandidaten für das höchste Amt im Rathaus: Der bisherige Finanzstadtrat Peter Teix wird sich der Wahl zum Bürgermeister stellen.
Ruhigere Bahnen
„Peter Teix bringt jene Energie und Erfahrung mit, die Neunkirchen jetzt dringend braucht“, sagt Zwazl. Mit seiner Amtsübernahme werde die Stadt wieder in ruhigere, berechenbare Bahnen gelenkt. Und der designierte Stadtchef beschreibt seinen politischen Auftrag so: „Wir wollen arbeiten, entscheiden und gestalten – nicht blockieren oder in Wahlkämpfe abgleiten.“ Und auch Koalitionspartner Marcus Berlosnig kündigt an, Teix bei der kommenden Bürgermeister-Wahl zu unterstützen.
