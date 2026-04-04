Großeinsatz bei Bauernhof: Brandursache geklärt

Asche im Restmüll als Ursache

Am Samstag führten Sachverständige der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung, Brandermittler des Landeskriminalamtes und der Bezirksbrandermittler von Schwaz Ermittlungen zur Brandursache durch. „Nach bisherigen Erkenntnissen und der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass der Brand auf die Entsorgung von Asche im Restmüll im Bereich des Müllraumes zurückzuführen ist“, heißt es von der Exekutive. Brandstiftung oder ein technischer Defekt konnten indes ausgeschlossen werden.