Großeinsatz bei Bauernhof: Brandursache geklärt

Zu einem Großeinsatz mit sechs Feuerwehren kam es am Freitag in Kaltenbach im Tiroler Zillertal, wie die „Krone“ berichtete. Das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes war in Flammen gestanden. Nun steht die Brandursache fest.
Dank des raschen Eingreifens der 120 Florianijünger konnte der Brand in Kaltenbach unter Kontrolle und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Bis Freitag gegen 17 Uhr dauerten die Löscharbeiten der sechs Feuerwehren. Die gute Nachricht: Weder Mensch noch Tier wurden durch das Feuer verletzt.
Asche im Restmüll als Ursache
Am Samstag führten Sachverständige der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung, Brandermittler des Landeskriminalamtes und der Bezirksbrandermittler von Schwaz Ermittlungen zur Brandursache durch. „Nach bisherigen Erkenntnissen und der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass der Brand auf die Entsorgung von Asche im Restmüll im Bereich des Müllraumes zurückzuführen ist“, heißt es von der Exekutive. Brandstiftung oder ein technischer Defekt konnten indes ausgeschlossen werden.
Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
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