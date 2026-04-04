Erleben Sie die Geschichte der Habsburger

Am 18. April lädt die „Krone“ Sie ein, die neueste Ausstellung über den Aufstieg und Fall einer der größten Dynastien der Weltgeschichte zu erleben. Die Rede ist von der Ausstellung des Kunsthistorischen Museums in der neuen Hofburg rund um die Geschichte der Habsburger.
Die House-of-Habsburg-Tour erzählt in einzigartiger Weise vom Aufstieg und Untergang einer der mächtigsten
europäischen Herrscherfamilien des vergangenen Jahrtausends. Unter den Habsburgern wurde Wien zu einem Zentrum der Macht, aber auch der Kultur und der Musik.
Eine Reise durch Österreichs Geschichte
Diese Tour nimmt Sie mit auf eine Reise durch die wechselvolle Geschichte der Habsburger vom Spätmittelalter bis in die Moderne, entlang Mäzene und Herrscher*innen wie Kaiser Maximilian I., Kaiser Karl V., Kaiser Leopold I. und Kaiserin Maria Theresia. Jeder von ihnen findet sich aufgrund ihrer Sammelleidenschaft oder politischen Geschicke auf der Tour wieder.
Die Tour führt weiters vorbei an Rüstungen, die umgerechnet auf die Gegenwart den Wert eines Sportwagens gehabt hätten, an einem Hammerklavier, auf dem einst Mozart gespielt hat, und an der einzigen Wachsbüste, die Joseph Haydn originalgetreu darstellt. Durchqueren Sie auf der Tour auch jene Flure und Säle, durch die noch heute der Geist Sisis zu schweben scheint – allerdings hat die 1898 ermordete Kaiserin die ihr einst zugedachten Gemächer nie bezogen.
Mitmachen und gewinnen
Am 18. April findet am Standort Neue Hofburg/Eingang Weltmuseum Wien der „Krone“-Nachmittag statt und Sie haben die Chance die Ausstellung mit all den wertvollen Ausstellungsstücken zu sehen. Wir verlosen 50x2 Eintrittskarten inkl. Audioguide, welcher Sie durch die Ausstellung führen soll. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehemenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.