Erleben Sie die Geschichte der Habsburger

Die Tour führt weiters vorbei an Rüstungen, die umgerechnet auf die Gegenwart den Wert eines Sportwagens gehabt hätten, an einem Hammerklavier, auf dem einst Mozart gespielt hat, und an der einzigen Wachsbüste, die Joseph Haydn originalgetreu darstellt. Durchqueren Sie auf der Tour auch jene Flure und Säle, durch die noch heute der Geist Sisis zu schweben scheint – allerdings hat die 1898 ermordete Kaiserin die ihr einst zugedachten Gemächer nie bezogen.