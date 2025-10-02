„Amore unter Palmen“- Manuela macht Forsthaus voll

Doch nun tauscht sie die afrikanische Sonne gegen Kärntner Bergluft: „Ich freue mich sehr auf die schöne Aussicht. Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht.“ Ihr Bruder Christian will ihr jedenfalls eine Stütze sein, denn: „Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!“