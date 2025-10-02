„Amore unter Palmen“- Manuela macht Forsthaus voll

Amore auf der Alm? Publikums-Liebling Manuela zieht mit ihrem Bruder Christian ins „Forsthaus Rampensau“ und besetzt damit den letzten verbliebenen Platz in der Kärntner Berghütte. Die neuen Folgen starten ab 16. Oktober auf JOYN & ATV.
In „Amore unter Palmen“ sorgt sie für herzerfrischende Momente: Manuela, die ihre große Liebe in Gambia fand. Nun zieht sie mit ihrem Bruder Christian, der sie auf ihren Liebesreisen stets begleitet, ins „Forsthaus Rampensau“. Die beiden ATV-Publikumslieblinge machen damit den Cast der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“ als elftes Paar komplett.
„... dann geht’s rund!“
Manuela erobert nicht nur durch ihren unverkennbaren Look die Herzen der Zuschauer, sondern vor allem als wahrer Sonnenschein. Stets gechillt unterhält sie die „Amore unter Palmen“-Fans mit ihren Reisen, wo sie zuletzt im Gambier Sanna ihre große Liebe fand.
Doch nun tauscht sie die afrikanische Sonne gegen Kärntner Bergluft: „Ich freue mich sehr auf die schöne Aussicht. Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht.“ Ihr Bruder Christian will ihr jedenfalls eine Stütze sein, denn: „Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!“
„Abenteuer meines Lebens“
Fix ist: Die beiden halten fest zusammen und wollen gemeinsam ganz weit kommen – mit Manuelas Erfolgsrezept: „Bei den Spielen verlass ich mich auf Christians Sportlichkeit, ich übernehme die Denkaufgaben.“
Der auch aus „Mei potschertes Lebn“ bekannte Christian ist jedenfalls voller Vorfreude: „Das wird das Abenteuer meines Lebens – ich freu mich sehr dabei zu sein!“
Wer holt sich Titel?
Und somit platzt das „Forsthaus Rampensau“ auch in seiner 4. Staffel aus allen Nähten. Welches der insgesamt 11 Teams holt sich heuer den Titel „Rampensau 2025“ und nimmt die 20.000 Euro mit nach Hause?
Das Abenteuer wagen ab 16. Oktober auf JOYN und ATV Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, dem Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, dem Ex-„Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & Freund Tobi, dem Rap-Duo Ferry & Marvin, den Influencer-Queens Hanna & Zoe, den Flirt-Buddies Patrick & Danny sowie dem Geschwister-Duo Manuela & Christian.
