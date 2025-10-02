Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zieht mit Bruder ein

„Amore unter Palmen“- Manuela macht Forsthaus voll

Adabei Österreich
02.10.2025 06:00
Gibt‘s auf der Alm etwa auch Amore? Manuela tauscht jedenfalls die Sonne Afrikas gegen die ...
Gibt‘s auf der Alm etwa auch Amore? Manuela tauscht jedenfalls die Sonne Afrikas gegen die Bergluft in Kärnten. Bruder Christian ist auch dabei.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Amore auf der Alm? Publikums-Liebling Manuela zieht mit ihrem Bruder Christian ins „Forsthaus Rampensau“ und besetzt damit den letzten verbliebenen Platz in der Kärntner Berghütte. Die neuen Folgen starten ab 16. Oktober auf JOYN & ATV.

0 Kommentare

In „Amore unter Palmen“ sorgt sie für herzerfrischende Momente: Manuela, die ihre große Liebe in Gambia fand. Nun zieht sie mit ihrem Bruder Christian, der sie auf ihren Liebesreisen stets begleitet, ins „Forsthaus Rampensau“. Die beiden ATV-Publikumslieblinge machen damit den Cast der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“ als elftes Paar komplett.

„... dann geht’s rund!“
Manuela erobert nicht nur durch ihren unverkennbaren Look die Herzen der Zuschauer, sondern vor allem als wahrer Sonnenschein. Stets gechillt unterhält sie die „Amore unter Palmen“-Fans mit ihren Reisen, wo sie zuletzt im Gambier Sanna ihre große Liebe fand.

Die Geschwister haben ein Erfolgsrezept: „Bei den Spielen verlass ich mich auf Christians ...
Die Geschwister haben ein Erfolgsrezept: „Bei den Spielen verlass ich mich auf Christians Sportlichkeit, ich übernehme die Denkaufgaben.“(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Doch nun tauscht sie die afrikanische Sonne gegen Kärntner Bergluft: „Ich freue mich sehr auf die schöne Aussicht. Wie ich mit den vielen Menschen klarkomme, weiß ich noch nicht.“ Ihr Bruder Christian will ihr jedenfalls eine Stütze sein, denn: „Meine Schwester kann auch mal eine kurze Zündschnur haben – und dann geht’s rund!“

„Abenteuer meines Lebens“
Fix ist: Die beiden halten fest zusammen und wollen gemeinsam ganz weit kommen – mit Manuelas Erfolgsrezept: „Bei den Spielen verlass ich mich auf Christians Sportlichkeit, ich übernehme die Denkaufgaben.“

Der auch aus „Mei potschertes Lebn“ bekannte Christian ist jedenfalls voller Vorfreude: „Das wird das Abenteuer meines Lebens – ich freu mich sehr dabei zu sein!“

Wer holt sich Titel?
Und somit platzt das „Forsthaus Rampensau“ auch in seiner 4. Staffel aus allen Nähten. Welches der insgesamt 11 Teams holt sich heuer den Titel „Rampensau 2025“ und nimmt die 20.000 Euro mit nach Hause?

Lesen Sie auch:
„Tinderreisen“-Star Patrick zieht mit seinem Kumpel und Reality-TV-Neuling Danny ins Forsthaus.
„Bitte keine Veganer!“
„Tinderreisen“-Patrick mit Kumpel im Forsthaus
29.09.2025
Fesch und ehrgeizig
Girlpower im Forsthaus: Zoe und Hanna wollen Sieg!
25.09.2025

Das Abenteuer wagen ab 16. Oktober auf JOYN und ATV Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, dem Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, dem Ex-„Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & Freund Tobi, dem Rap-Duo Ferry & Marvin, den Influencer-Queens Hanna & Zoe, den Flirt-Buddies Patrick & Danny sowie dem Geschwister-Duo Manuela & Christian.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.171 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
171.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1711 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1336 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Adabei Österreich
Zieht mit Bruder ein
„Amore unter Palmen“- Manuela macht Forsthaus voll
Ein himmlischer Treff
Was den „Terminator“ und Papst Leo XIV. vereint
Letzter Arbeitstag
Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“
Königin Mathilde
Monarchin versprühte ihren Charme in Wiener Museum
Rekordverdächtig
So schrieb Schlagersängerin Simone Marktgeschichte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf