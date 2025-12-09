Ex-Ö3-Star Elke Rock: Bereit für neues Abenteuer

Auf ins Abenteuer! Unter diesem Motto stand der Abschied Elke Rocks von Ö3, als sie am Küniglberg Ende Oktober nach stolzen 18,5 Jahren die Kopfhörer an den Nagel hängte. „Ein fixer Job gibt natürlich schon Sicherheit, und diese habe ich aufgegeben. Und ich habe ja ein Kind, das zur Schule geht und meine Tiere – da hängt also schon viel dran. Aber was ist schon sicher im Leben?“, fragt die gebürtige Grazerin, als die „Krone“ sie in einer Pause an der FH Wien erwischte, wo sie gerade eine Moderations-Vorlesung hielt.