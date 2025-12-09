Ex-Ö3-Star Elke Rock: Bereit für neues Abenteuer

Star-Moderatorin Elke Rock hat das Ö3-Studio im Oktober verlassen, mit der „Krone“ sprach sie über Beweggründe und anfängliche Bedenken.
Auf ins Abenteuer! Unter diesem Motto stand der Abschied Elke Rocks von Ö3, als sie am Küniglberg Ende Oktober nach stolzen 18,5 Jahren die Kopfhörer an den Nagel hängte. „Ein fixer Job gibt natürlich schon Sicherheit, und diese habe ich aufgegeben. Und ich habe ja ein Kind, das zur Schule geht und meine Tiere – da hängt also schon viel dran. Aber was ist schon sicher im Leben?“, fragt die gebürtige Grazerin, als die „Krone“ sie in einer Pause an der FH Wien erwischte, wo sie gerade eine Moderations-Vorlesung hielt.
Mit Rockstarcoaching hat sie nun den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Als Kommunikationstrainerin und Auftrittscoach ist sie gut gebucht. „Die freie Zeiteinteilung schätze ich wirklich sehr. Wobei ich tatsächlich mehr zu tun habe als früher mit zwei Jobs.“ Die Überlegung, sich nach so vielen Jahren von Ö3 zu verabschieden, ist lange in ihr gereift. „Im Sommer 2024 hab ich begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei Ö3 war’s ja einfach eine geile Zeit, und ich hab keinen Tag bereut.“
Moderatorin beim Bauernbundball
Positive Begleiterscheinung ihres neuen Berufes ist, dass sie nun wieder vermehrt in ihrer weiß-grünen Heimat sein kann. „Ich habe in Graz viele Kooperationspartner, mache alle meine Workshops in der Steiermark und darf im Februar auch den Bauernbundball moderieren.“
Ihre steirische Herzensgegend? „Die Region rund um Lannach, aber da bin ich befangen, weil ich meine Pferde dort stehen hab. Aber auch die Grazer Innenstadt finde ich immer wieder aufs Neue extrem entzückend.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.