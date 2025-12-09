Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt selbstständig

Ex-Ö3-Star Elke Rock: Bereit für neues Abenteuer

Steiermark
09.12.2025 17:00
Elke Rock startet nun als Kommunikations- und Moderationsexpertin durch.
Elke Rock startet nun als Kommunikations- und Moderationsexpertin durch.(Bild: Instagram/elke.rock/thomas mayer)

Star-Moderatorin Elke Rock hat das Ö3-Studio im Oktober verlassen, mit der „Krone“ sprach sie über Beweggründe und anfängliche Bedenken.

0 Kommentare

Auf ins Abenteuer! Unter diesem Motto stand der Abschied Elke Rocks von Ö3, als sie am Küniglberg Ende Oktober nach stolzen 18,5 Jahren die Kopfhörer an den Nagel hängte. „Ein fixer Job gibt natürlich schon Sicherheit, und diese habe ich aufgegeben. Und ich habe ja ein Kind, das zur Schule geht und meine Tiere – da hängt also schon viel dran. Aber was ist schon sicher im Leben?“, fragt die gebürtige Grazerin, als die „Krone“ sie in einer Pause an der FH Wien erwischte, wo sie gerade eine Moderations-Vorlesung hielt.

Lesen Sie auch:
Nach 18 Jahren ist Schluss! Ö3-Star Elke Rock verlässt den ORF – neue Karriere nach ...
ORF verliert Ö3-Stimme
Elke Rock sagt „Auf ins Abenteuer!“ und geht
24.10.2025
Aus Salzburg
Ö3-Weihnachtswunder mit Ritschl, Hansa und Knoll
24.10.2025
Emotionaler Abschied
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
21.10.2025

Mit Rockstarcoaching hat sie nun den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Als Kommunikationstrainerin und Auftrittscoach ist sie gut gebucht. „Die freie Zeiteinteilung schätze ich wirklich sehr. Wobei ich tatsächlich mehr zu tun habe als früher mit zwei Jobs.“ Die Überlegung, sich nach so vielen Jahren von Ö3 zu verabschieden, ist lange in ihr gereift. „Im Sommer 2024 hab ich begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei Ö3 war’s ja einfach eine geile Zeit, und ich hab keinen Tag bereut.“

Nach 18,5 Jahren verließ Elke Rock das Ö3-Studio.
Nach 18,5 Jahren verließ Elke Rock das Ö3-Studio.(Bild: Instagram/elke.rock)

Moderatorin beim Bauernbundball
Positive Begleiterscheinung ihres neuen Berufes ist, dass sie nun wieder vermehrt in ihrer weiß-grünen Heimat sein kann. „Ich habe in Graz viele Kooperationspartner, mache alle meine Workshops in der Steiermark und darf im Februar auch den Bauernbundball moderieren.“

Ihre steirische Herzensgegend? „Die Region rund um Lannach, aber da bin ich befangen, weil ich meine Pferde dort stehen hab. Aber auch die Grazer Innenstadt finde ich immer wieder aufs Neue extrem entzückend.“

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
147.995 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.817 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
120.888 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf