Girlpower im Forsthaus: Zoe und Hanna wollen Sieg!

„Eine andere Liga“

Doch was treibt die beiden nun auf die Kärntner Alm? Für die zwei gibt es vor allem einen Grund: „Um Girlpower ins Haus zu bringen.“ Doch fix ist: Sie sind nicht das einzige Damen-Duo im Haus.

Normalerweise lässt Hanna ihre Follower mit Humor und Köpfchen an ihrem Alltag teilhaben und meint: „Ich bin beruflich an Kameras gewöhnt, aber im Forsthaus rund um die Uhr beobachtet zu werden, ist nochmal eine andere Liga.“