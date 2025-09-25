Vorteilswelt
Fesch und ehrgeizig

Girlpower im Forsthaus: Zoe und Hanna wollen Sieg!

Society International
25.09.2025 09:00
„Miss Earth“ Zoe und Influencer-Queen wollen mit Girlpower den Sieg bei der ATV-Show „Forsthaus ...
„Miss Earth“ Zoe und Influencer-Queen wollen mit Girlpower den Sieg bei der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ holen.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Ob auf dem Laufsteg oder in den Sozialen Medien: „Austrias Ginger“ Hanna Niedrist und „Miss Earth“ Zoe Müllner begeistern mit ihrer Ausstrahlung und Charme. Aber wie schlagen sie sich im „Forsthaus Rampensau“? 

0 Kommentare

Die erfolgreiche Influencerin Hanna Niedrist, besser bekannt als „Austrias Ginger“, begeistert nicht nur ihre 300.000 Follower, sondern bald auch die „Forsthaus Rampensau“-Community. Die in Wien lebende Osttirolerin zieht gemeinsam mit Freundin Zoe Müllner ein. Sie ist ebenfalls bekannter Social-Media-Star und ehemalige „Miss Earth Austria“.

„Eine andere Liga“
Doch was treibt die beiden nun auf die Kärntner Alm? Für die zwei gibt es vor allem einen Grund: „Um Girlpower ins Haus zu bringen.“ Doch fix ist: Sie sind nicht das einzige Damen-Duo im Haus.

Normalerweise lässt Hanna ihre Follower mit Humor und Köpfchen an ihrem Alltag teilhaben und meint: „Ich bin beruflich an Kameras gewöhnt, aber im Forsthaus rund um die Uhr beobachtet zu werden, ist nochmal eine andere Liga.“

Hanna und Zoe wissen: „Das Forsthaus ist kein Ponyhof!“
Hanna und Zoe wissen: „Das Forsthaus ist kein Ponyhof!“(Bild: ATV/Bernhard Eder)

An die ländliche Umgebung muss sich die Osttirolerin aber nicht gewöhnen: „Ich komme selbst halb aus einem Bergdorf und fahre dort gerne hin, um abzuschalten. Das wird mir im Forsthaus trotz des ähnlichen Ausblicks wohl nicht gelingen!“

Forsthaus ist „kein Ponyhof“
Stark im Influencer-Game ist auch Zoe Müllner. Trotzdem nimmt sie das „Forsthaus Rampensau“ nicht auf die leichte Schulter: „Mit Max hat einer meiner besten Freunde letztes Jahr teilgenommen. Ich weiß also, dass das Forsthaus kein Ponyhof ist.“ 

Ob sie sich durch die Erfahrungen ihres besten Freundes Max Weißenböck (Platz 2 in Staffel 3) einen Vorteil erarbeiten kann? Sie will das Reality-TV-Abenteuer wagen: „Hanna und ich bringen da ordentlich Girlpower rein und möchten als Siegerinnen rausgehen. Bisher hat ja noch kein reines Frauen-Team gewonnen, wir wollen das erste sein!“

Starke Konkurrenz
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex- „Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi und dem Rap-Duo Ferry & Marvin sind Hanna & Zoe das neunte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.

Schaffen sie es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Das wird sich ab 16. Oktober auf JOYN & ATV zeigen. 

