„Tinderreisen“-Patrick mit Kumpel im Forsthaus

Sprüche hat Patrick wie gewohnt genug auf Lager. Wie es mit Allgemeinwissen, Sportlichkeit und Taktik aussieht, beantwortet sein Kumpel Danny: „Wir sind keine Studierten, sondern Hackler. Wir werden bei den Sportspielen alles geben und uns bei den Hirn-Fragen durchschummeln.“ Und natürlich sind auch die Frauen im Haus für die beiden ein Thema. „In den letzten Staffeln waren viele fesche Mädels. Ich hoffe, dass die Castingabteilung auch heuer gute Arbeit leistet“, freut sich Patrick.