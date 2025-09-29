„Tinderreisen“-Patrick mit Kumpel im Forsthaus

Im „Forsthaus Rampensau“ setzt Publikums-Liebling Patrick seinen Charme nicht zum Umgarnen der Damen ein, sondern um die prominente Konkurrenz auszustechen. An seiner Seite: Reality-Neuling und Freund Danny.
Patrick sorgt bei „Tinderreisen“ regelmäßig für Lacher. Seine ungelenken Flirts gepaart mit seinen Englischkenntnissen sind mittlerweile Kult. Da kann es schon mal passieren, dass er seinem Date ein „Eightel Wein“ bestellt.
„Fürchte mich nur vor leeren Gläsern“
Nun der nächste Reality-TV-Sprung: Gemeinsam mit seinem Kumpel Danny zieht er nun ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Und Überraschung: Mit ihm geht’s nicht nur auf die Kärntner Alm, sondern auch auf den „Tinderreisen“ wird ihn Danny künftig begleiten.
Patrick geht unerschrocken ins Abenteuer „Forsthaus Rampensau“ – und zwar aus einfachem Grund: „Ich fürchte mich nur vor leeren Gläsern, somit hab ich im Forsthaus nichts zu befürchten.“
Sprüche hat Patrick wie gewohnt genug auf Lager. Wie es mit Allgemeinwissen, Sportlichkeit und Taktik aussieht, beantwortet sein Kumpel Danny: „Wir sind keine Studierten, sondern Hackler. Wir werden bei den Sportspielen alles geben und uns bei den Hirn-Fragen durchschummeln.“ Und natürlich sind auch die Frauen im Haus für die beiden ein Thema. „In den letzten Staffeln waren viele fesche Mädels. Ich hoffe, dass die Castingabteilung auch heuer gute Arbeit leistet“, freut sich Patrick.
Danny hingegen macht sich nur über eines Gedanken: „Ich hoffe nur, dass keine Veganer im Forsthaus sind!“ Das wird noch für Furore sorgen.
Welches Paar holt sich Titel?
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex-„Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi, dem Rap-Duo Ferry & Marvin und den Influencer-Queens Hanna & Zoe sind Patrick & Danny das zehnte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.
Schaffen sie es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Das wird sich ab 16. Oktober auf JOYN & ATV zeigen.
