Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bitte keine Veganer!“

„Tinderreisen“-Patrick mit Kumpel im Forsthaus

Adabei Österreich
29.09.2025 08:07
„Tinderreisen“-Star Patrick zieht mit seinem Kumpel und Reality-TV-Neuling Danny ins Forsthaus.
„Tinderreisen“-Star Patrick zieht mit seinem Kumpel und Reality-TV-Neuling Danny ins Forsthaus.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Im „Forsthaus Rampensau“ setzt Publikums-Liebling Patrick seinen Charme nicht zum Umgarnen der Damen ein, sondern um die prominente Konkurrenz auszustechen. An seiner Seite: Reality-Neuling und Freund Danny.

0 Kommentare

Patrick sorgt bei „Tinderreisen“ regelmäßig für Lacher. Seine ungelenken Flirts gepaart mit seinen Englischkenntnissen sind mittlerweile Kult. Da kann es schon mal passieren, dass er seinem Date ein „Eightel Wein“ bestellt.

„Fürchte mich nur vor leeren Gläsern“
Nun der nächste Reality-TV-Sprung: Gemeinsam mit seinem Kumpel Danny zieht er nun ins „Forsthaus Rampensau“ ein. Und Überraschung: Mit ihm geht’s nicht nur auf die Kärntner Alm, sondern auch auf den „Tinderreisen“ wird ihn Danny künftig begleiten.

„Ich hoffe nur, dass keine Veganer im Forsthaus sind“, erklärte Danny. Da wird er aber ...
„Ich hoffe nur, dass keine Veganer im Forsthaus sind“, erklärte Danny. Da wird er aber überrascht sein ...(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Patrick geht unerschrocken ins Abenteuer „Forsthaus Rampensau“ – und zwar aus einfachem Grund: „Ich fürchte mich nur vor leeren Gläsern, somit hab ich im Forsthaus nichts zu befürchten.“

Sprüche hat Patrick wie gewohnt genug auf Lager. Wie es mit Allgemeinwissen, Sportlichkeit und Taktik aussieht, beantwortet sein Kumpel Danny: „Wir sind keine Studierten, sondern Hackler. Wir werden bei den Sportspielen alles geben und uns bei den Hirn-Fragen durchschummeln.“ Und natürlich sind auch die Frauen im Haus für die beiden ein Thema. „In den letzten Staffeln waren viele fesche Mädels. Ich hoffe, dass die Castingabteilung auch heuer gute Arbeit leistet“, freut sich Patrick.

Danny hingegen macht sich nur über eines Gedanken: „Ich hoffe nur, dass keine Veganer im Forsthaus sind!“ Das wird noch für Furore sorgen.

Lesen Sie auch:
Die „militante Veganerin“ Raffaela und ihr Freund Tobi wollen die Forsthaus-Kandidaten ...
Das wird heftig!
„Militante Veganerin“ will Forsthaus aufmischen
18.09.2025
Fesch und ehrgeizig
Girlpower im Forsthaus: Zoe und Hanna wollen Sieg!
25.09.2025

Welches Paar holt sich Titel?
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex-„Match in Paradise“-Couple Sabrina & Daniel, den „Tinderreisen“-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi, dem Rap-Duo Ferry & Marvin und den Influencer-Queens Hanna & Zoe sind Patrick & Danny das zehnte Paar der 4. Staffel „Forsthaus Rampensau“.

Schaffen sie es, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen? Das wird sich ab 16. Oktober auf JOYN & ATV zeigen. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
132.878 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
128.848 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
126.805 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3062 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1842 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1559 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Adabei Österreich
„Bitte keine Veganer!“
„Tinderreisen“-Patrick mit Kumpel im Forsthaus
Krone Plus Logo
Marianne Mendt wird 80
„Schuhgröße 39 kann man ja auch nicht ändern“
Bernhard Viktorin
„Kann Klaus Eckel mittlerweile das Wasser reichen“
Stürmt die Charts
Jazz Gitti: „Mit 79 auf die 1? Bin überwältigt“
Neuer Job im ORF
Ötzi-Tochter Lisa-Marie wird jetzt Moderatorin!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf