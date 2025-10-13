Gleitsichtbrillen: weniger wechseln. Mehr sehen.

Lesen, Autofahren, Spazierengehen – und immer klar sehen: Mit einer Gleitsichtbrille von Fielmann hat man alles in einem Glas. Weniger wechseln und mehr sehen.
Es sind oft die kleinen Dinge im Alltag, die uns zu schaffen machen: Die Brille suchen, wechseln, abnehmen, wieder aufsetzen - und trotzdem nicht in jeder Situation klar sehen. Beim Lesen verschwimmt die Schrift, beim Autofahren fehlt der Blick in die Ferne, und draußen beim Spazierengehen wird es schnell ein ständiges Hin und Her.
Weniger wechseln und mehr sehen
Mit einer Gleitsichtbrille von Fielmann gehört das der Vergangenheit an! Sie vereint verschiedene Sehbereiche in nur einem Glas – nah, fern und alles dazwischen. Damit hat man eine Brille, die einen unkompliziert durch den Tag begleitet, egal, was noch auf dem Programm steht. Das bedeutet nicht nur mehr Komfort durch weniger wechseln, sondern zeitgleich auch mehr sehen.
Individuelle Gläser für individuelle Menschen
Damit das optimal gelingt, nehmen sich die Augenoptikerinnen und -optiker von Fielmann ausreichend Zeit für jede und jeden. In einer persönlichen Beratung wird die Sehstärke genau ermittelt sowie was für einen im Alltag wichtig ist. Auf dieser Basis wird die Brille dann abgestimmt, damit der Blick später stufenlos von der Nähe in die Ferne gleiten kann. Daher auch der Name „Gleitsicht“. Mit höchster Präzision entstehen dabei moderne Gleitsichtgläser, die exakt auf die individuelle Sehstärke abgestimmt sind.
Risikofrei testen und sich selbst überzeugen
Das beste: Dank der Zufriedenheitsgarantie von Fielmann kann man seine Gleitsichtbrille risikofrei testen und sich selbst von der entspannten Art des Sehens überzeugen. Doch was, wenn man mit seiner neuen Brille nicht zufrieden sein sollte? Kein Problem! Denn Fielmann tauscht sie um oder nimmt sie zurück und erstattet einfach den Kaufpreis.
Also, worauf noch warten? Einfach in der nächsten Fielmann-Niederlassung vorbeischauen oder Termin bereits vorab buchen und schon bald ganz entspannt sehen.