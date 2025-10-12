Ralf Rangnick schimpft: „Das war deppert von uns!“

„Wir hatten in den letzten Minuten viel Ballbesitz, die Rumänen wollten eigentlich nichts mehr wissen. Es war klar, es geht nur mehr 30 Sekunden. Dass wir trotzdem versuchen, uns durchzukombinieren, war taktisch nicht die schlauste Entscheidung“, schimpfte Rangnick. „Da geht es einfach darum, die Uhr runterzuspielen, dann fahren wir hier mit einem 0:0 nach Hause. Das war sicherlich deppert von uns, um es auf Österreichisch zu sagen.“