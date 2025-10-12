Vorteilswelt
Rückschlag in WM-Quali

Ralf Rangnick schimpft: „Das war deppert von uns!“

Fußball International
12.10.2025 23:19
Die Entscheidungen seines Teams in den Schlussminuten ärgerten ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (re.).
Die Entscheidungen seines Teams in den Schlussminuten ärgerten ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (re.).

„Das war deppert von uns!“ Nicht nur bei den ÖFB-Spielern, auch bei Teamchef Ralf Rangnick war der Ärger nach dem Last-Minute-Gegentor bei der 0:1-Niederlage gegen Rumänien in der WM-Qualifikation groß.

Es sei eine „extrem ärgerliche“ Niederlage, analysierte Rangnick die Partie im Interview bei ServusTV. Dass man mit der allerletzten Aktion noch den Gegentreffer kassiert hatte, brachte den Coach auf die Palme.

„Wir hatten in den letzten Minuten viel Ballbesitz, die Rumänen wollten eigentlich nichts mehr wissen. Es war klar, es geht nur mehr 30 Sekunden. Dass wir trotzdem versuchen, uns durchzukombinieren, war taktisch nicht die schlauste Entscheidung“, schimpfte Rangnick. „Da geht es einfach darum, die Uhr runterzuspielen, dann fahren wir hier mit einem 0:0 nach Hause. Das war sicherlich deppert von uns, um es auf Österreichisch zu sagen.“

„Hatten die Chance, einen großen Schritt zu machen“
Trotz der Niederlage führt das ÖFB-Team die Gruppe H nach davor fünf Siegen in fünf Spielen weiterhin zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Bosnien an. „Wir hatten heute die Chance, einen großen Schritt Richtung WM zu machen“, haderte Rangnick. Die Österreicher gastieren in ihrem nächsten Spiel am 15. November auf Zypern.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf