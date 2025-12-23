Engagierte Unternehmen setzen ein starkes Zeichen

Gerade in der stillen Zeit des Jahres zeigt sich, wie wichtig Solidarität ist. Mit dem Projekt „Zusammen gegen Armut“ setzen engagierte Unternehmen ein starkes Zeichen: Hilfspakete werden an Menschen verteilt, die unverschuldet in Not geraten sind.
Ziel ist es, aber nicht nur kurzfristig zu helfen, sondern auch Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen, das mitten in Österreich viele betrifft – oft leise, oft im Verborgenen.
Umgesetzt wird die Initiative von der Media Effects LB GmbH, gemeinsam mit Foodpoint, einem Sozialmarkt, der Menschen mit geringem Einkommen unterstützt. Der Ansatz ist stets klar: Hilfe soll dort ankommen, wo sie dringend gebraucht wird – rasch, unbürokratisch und mit Würde.
Ein Projekt mit besonderer Botschaft
Das Besondere an diesem Projekt: Zum ersten Mal schließen sich österreichische Unternehmen mit türkischen Wurzeln in dieser Größenordnung zusammen, um gemeinsam vor Weihnachten etwas Gutes zu tun. Damit senden sie ein starkes Signal aus – für Verantwortung, für Miteinander und für gelebte Integration.
Die Botschaft ist eindeutig: Diese Unternehmer sind Teil Österreichs. Sie gestalten mit, sie helfen mit und sie stehen für gesellschaftliches Engagement. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass Hilfe keine Herkunft kennt, keine Religion und keine Grenzen – sondern nur Herz.
Hilfe, die direkt ankommt
Vor Ort sorgt Alexander Mühlhauser, Obmann des Vereins Start Up, dafür, dass die Unterstützung genau dort landet, wo sie gebraucht wird. Sein Ansatz beruht auf drei zentralen Säulen, die weit über reine Nothilfe hinausgehen.
Erstens: Gezielte Unterstützung für Bedürftige. Über den Foodpoint Sozialmarkt erhalten Betroffene nicht nur Lebensmittel, sondern auch menschliche Zuwendung und ein offenes Ohr – ein wichtiger Aspekt in schwierigen Lebenslagen.
Zweitens: Es sollen Arbeitsplätze und Perspektiven geschaffen werden. Menschen, die es schwer hatten – etwa Verschuldete, Alleinerziehende oder Personen mit Vorstrafen – bekommen bei Start Up eine zweite Chance. Arbeit bedeutet hier mehr als Einkommen: Sie schafft Struktur, Selbstwert und Hoffnung.
Und drittens: Der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Ziel ist es, genießbare Lebensmittel vor dem Müll zu bewahren – aus Supermärkten, Bäckereien, Gastronomiebetrieben und entlang der gesamten Lebensmittelkette. Ein Anruf genügt, und die Waren werden abgeholt. So wird aus Überfluss Hilfe, aus Wegwerfen Verantwortung.
Ein starkes Zeichen der Solidarität
„Zusammen gegen Armut“ ist mehr als eine Weihnachtsaktion. Es ist ein Zeichen dafür, was möglich ist, wenn Unternehmen, Vereine und engagierte Menschen gemeinsam handeln. Ein Projekt, das zeigt: Solidarität lebt vom Tun – und Zusammenhalt macht stark.