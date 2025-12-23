Hier vergeht Wartezeit aufs Christkind wie im Flug

Die letzten Stunden bis zum Heiligen Abend sind bekanntlich die längsten – die Zeit lässt sich in Wien aber gut vertreiben. Bei Sport, Kunst oder Musik.
Das Warten auf die Bescherung dauert gefühlt eine Ewigkeit. Bei diesen Aktivitäten in Wien vergeht die Zeit aber wie im Fluge:
Auf die Suche nach dem Christkind können sich Groß und Klein im Haus des Meeres (6., Fritz-Grünbaum-Platz 1) machen. Dieses wird im Laufe des Tages auf verschiedenen Ebenen anzutreffen sein.
1200 warm strahlende Kerzen in einer interaktiven Klanglandschaft. Das bietet das Mozart Museum (1., Kärntner Straße 19) am 24.12. von 10 bis 15 Uhr. Im Kindermuseum Schönbrunn gilt es gemeinsam mit Schlossgespenst Poldi und dem flinken Eichhörnchen die goldenen Nüsse zu finden. Von 10 bis 17 Uhr.
Prater und Kasperl
Der Prater hat von 10 bis 17 Uhr mit seinen zahlreichen Attraktionen geöffnet. Von 11 bis 16 Uhr können Geschenke für den guten Zweck ersteigert werden. Auch der Kasperl ist ob des Heiligen Abends schon ganz aufgeregt. Im Simmeringer Huma Eleven gibt er dennoch eine Sondervorstellung um 10 Uhr.
Sport und Basteln
Bewegung vor dem reichlichen Mahl steht beim Eislaufplatz Engelmann in der Syringgasse 6-14 im 17. Bezirk noch von 9 bis 13 Uhr auf dem Programm. Im Heeresgeschichtlichen Museum werden von 10 bis 14 Uhr Kekshäuschen und Weihnachtssterne gebastelt. Der Eintritt ist für alle unter 19 Jahren frei.
