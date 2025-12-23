Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Aktivitäten

Hier vergeht Wartezeit aufs Christkind wie im Flug

Wien
23.12.2025 16:00
Die Magie der Musik spürt man im Mozart Museum in den Stunden vor dem Heiligen Abend besonders.
Die Magie der Musik spürt man im Mozart Museum in den Stunden vor dem Heiligen Abend besonders.(Bild: Mythos Mozart)

Die letzten Stunden bis zum Heiligen Abend sind bekanntlich die längsten – die Zeit lässt sich in Wien aber gut vertreiben. Bei Sport, Kunst oder Musik.

0 Kommentare

Das Warten auf die Bescherung dauert gefühlt eine Ewigkeit. Bei diesen Aktivitäten in Wien vergeht die Zeit aber wie im Fluge:

Auf die Suche nach dem Christkind können sich Groß und Klein im Haus des Meeres (6., Fritz-Grünbaum-Platz 1) machen. Dieses wird im Laufe des Tages auf verschiedenen Ebenen anzutreffen sein.

Die Weißkopfsakis freuen sich auf Besuch von Kindern im Haus des Meeres.
Die Weißkopfsakis freuen sich auf Besuch von Kindern im Haus des Meeres.(Bild: Haus des Meeres)

1200 warm strahlende Kerzen in einer interaktiven Klanglandschaft. Das bietet das Mozart Museum (1., Kärntner Straße 19) am 24.12. von 10 bis 15 Uhr. Im Kindermuseum Schönbrunn gilt es gemeinsam mit Schlossgespenst Poldi und dem flinken Eichhörnchen die goldenen Nüsse zu finden. Von 10 bis 17 Uhr.

Prater und Kasperl
Der Prater hat von 10 bis 17 Uhr mit seinen zahlreichen Attraktionen geöffnet. Von 11 bis 16 Uhr können Geschenke für den guten Zweck ersteigert werden. Auch der Kasperl ist ob des Heiligen Abends schon ganz aufgeregt. Im Simmeringer Huma Eleven gibt er dennoch eine Sondervorstellung um 10 Uhr.

In Hernals über das Eis flitzen, bevor das Christkind kommt.
In Hernals über das Eis flitzen, bevor das Christkind kommt.(Bild: Peter Tomschi)

Sport und Basteln
Bewegung vor dem reichlichen Mahl steht beim Eislaufplatz Engelmann in der Syringgasse 6-14 im 17. Bezirk noch von 9 bis 13 Uhr auf dem Programm. Im Heeresgeschichtlichen Museum werden von 10 bis 14 Uhr Kekshäuschen und Weihnachtssterne gebastelt. Der Eintritt ist für alle unter 19 Jahren frei.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
4° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
3° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
3° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
3° / 4°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.331 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
133.451 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
114.341 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Wien
Viele Aktivitäten
Hier vergeht Wartezeit aufs Christkind wie im Flug
International gesucht
Mordverdächtiger (31) in Wien von WEGA gefasst
Crash am Wiener Gürtel
Pkw rast in parkende Autos – drei Verletzte
Partizan-Spiel wackelt
„Aufwand ist so groß wie bei den Rolling Stones“
Schock für Influencer
Nach Attacke auf Vater: Video führt zu Anzeige!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf