Die Beatsteaks begeistern im Salzburger Rockhouse
Lautstarkes Jubiläum
Seit 30 Jahren auf den Bühnen und kein bisschen leise: Die Beatsteaks feiern heuer Jubiläum und begeisterten dabei auch ihr Publikum im Salzburger Rockhouse. Neben ihren Klassikern gab es auch neue Lieder zu hören.
Sie gehören neben den Kult-Formationen Die Ärzte und Die Toten Hosen zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands. In diesem Jahr feiern die Mannen der Beatsteaks ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.
Am Dienstagabend gastierten sie im restlos ausverkauften Rockhouse in Salzburg-Schallmoos. Neben altbekannten Gassenhauern hatte die Berliner Kombo auch Lieder aus ihrem aktuellen Album „Please“ mit im Gepäck. Das Publikum war begeistert.
