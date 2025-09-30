Daheim im Wohnzimmer sagten Hirscher und Lucy „Ja“

Sölden-Chance ist intakt

Hirschers Fokus gilt natürlich längst auch wieder dem nahenden Olympia-Winter. Ob er beim Saisonstart Ende Oktober in Sölden dabei ist, ist noch offen. Die Chancen stehen aber gar nicht schlecht! Denn Marcel ist nach den ersten freien Schwüngen mittlerweile schon wieder ins Training mit Torstangen eingestiegen. „Marcel ist mehr als im Plan“, gibt es aus Hirschers Umfeld auch da erfreuliche Nachrichten. Am 2. Dezember 2024 hatte sich Hirscher beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zugezogen, ein neuerliches Comeback schien damals weit entfernt. Aber überraschende Wendungen haben bei ihm mittlerweile Tradition.