Geheimnis gelüftet

Daheim im Wohnzimmer sagten Hirscher und Lucy „Ja“

Ski Alpin
30.09.2025 17:00
Marcel Hirscher trägt einen Ring an der linken Hand. Nun ist klar: Der Ski-Superstar hat seine ...
Marcel Hirscher trägt einen Ring an der linken Hand. Nun ist klar: Der Ski-Superstar hat seine Freundin Lucy geheiratet.(Bild: Krone KREATIV/Benjamin Höll / Red Bull Content Pool, Mario Urbantschitch)

Das Geheimnis ist gelüftet: Marcel Hirscher hat seine Freundin Lucy still und heimlich geheiratet! Zuvor hatte bereits ein Ring an seiner Hand für Aufsehen und Gesprächsstoff gesorgt.

0 Kommentare

Eine coole Socke ist er schon, dieser Marcel Hirscher. Allen Unkenrufen zum Trotz wagt Österreichs Ausnahmeskifahrer nach seinem Kreuzbandriss ja Comeback Nummer zwei. Und nun gab der Salzburger seiner „neuen“ Liebe Lucy das Ja-Wort – und zwar daheim im Wohnzimmer! Im engsten Kreis der Familie.

Die Zeremonie ist schon einige Wochen her. Marcel und Lucy wollten heiraten, bevor der Trainings- und Weltcup-Trubel losbricht. Private Nachrichten wie diese verbreitet der achtfache Gesamtweltcupsieger, Doppel-Olympiasieger und siebenfache Weltmeister niemals über seine sozialen Kanäle. „Wen soll das bitte interessieren?“, pflegt Marcel stets zu sagen.

Sein jüngstes Posting vom Trainingsalltag sorgte jedoch in den letzten Tagen bei vielen Fans für Diskussionsstoff. Zu sehen ist da nämlich ein silberner Ring an Hirschers Finger – sofort wurde über eine mögliche Verlobung des 36-Jährigen spekuliert. Die „Krone“ fragte nach und bekam das Ja zum Ja-Wort. 

2021 war die Beziehung von Hirscher mit seiner Jugendliebe Laura in die Brüche gegangen.

Sölden-Chance ist intakt
Hirschers Fokus gilt natürlich längst auch wieder dem nahenden Olympia-Winter. Ob er beim Saisonstart Ende Oktober in Sölden dabei ist, ist noch offen. Die Chancen stehen aber gar nicht schlecht! Denn Marcel ist nach den ersten freien Schwüngen mittlerweile schon wieder ins Training mit Torstangen eingestiegen. „Marcel ist mehr als im Plan“, gibt es aus Hirschers Umfeld auch da erfreuliche Nachrichten. Am 2. Dezember 2024 hatte sich Hirscher beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss zugezogen, ein neuerliches Comeback schien damals weit entfernt. Aber überraschende Wendungen haben bei ihm mittlerweile Tradition. 

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
