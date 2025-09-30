Verschärfte Sozialhilferegeln für Ukrainer kommen

Grundversorgung bleibt für alle Vertriebenen offen

Die Familienbeihilfe wird zusätzlich zur Grundversorgung ausbezahlt. Die Grundversorgung steht weiterhin allen Vertriebenen offen. „Was Vertriebenen aber eben auch offensteht, ist der Arbeitsmarkt in Österreich, und das ab Tag 1. Das ist mir aus zwei Gründen wichtig: Wer bei uns lebt, muss Deutsch lernen, arbeiten und sich an unsere Werte halten. Wer arbeiten kann und darf, soll auch arbeiten. Zu hohe Leistungen dürfen hier nicht im Weg stehen“, stellt Plakolm klar.

Derzeit gibt es in Österreich rund 12.000 anspruchsberechtigte Eltern, die für ca. 18.000 Kinder Familienbeihilfe beziehen.