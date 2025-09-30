Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berufstätig oder AMS

Verschärfte Sozialhilferegeln für Ukrainer kommen

Innenpolitik
30.09.2025 12:11
Ukrainer sollen in Österreich ab November nur noch in den Genuss von Sozialhilfen kommen, wenn ...
Ukrainer sollen in Österreich ab November nur noch in den Genuss von Sozialhilfen kommen, wenn sie berufstätig bzw. beim AMS gemeldet sind.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Laut „Krone“-Informationen soll mit Anfang November beim Bezug von Sozialhilfeleistungen für Ukrainer eine verschärfte Nachfolgeregelung in Kraft treten. Geld sollen demnach nur noch jene bekommen, die entweder berufstätig oder beim AMS gemeldet sind.

0 Kommentare

Die derzeitige Regelung, dass aus der Ukraine vertriebene Menschen in Österreich Anspruch auf Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld haben, ist befristet und läuft am 31. Oktober 2025 aus. Mit 1. November gilt dann die Nachfolgeregelung.

Die zuständige Integrations- und Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP) dazu„Wir müssen bei Familien- und Sozialleistungen gezielter vorgehen. Wer braucht welche Unterstützung wirklich und von wem dürfen wir auch verlangen, einen Beitrag zu leisten.

Zitat Icon

Für Ukrainerinnen und Ukrainer bedeutet das, dass es in Zukunft Familienleistungen nur dann gibt, wenn sie auch arbeiten oder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen“.

Integrations- und Familienministerin Claudia Plakolm (ÖVP)

Grundversorgung bleibt für alle Vertriebenen offen
Die Familienbeihilfe wird zusätzlich zur Grundversorgung ausbezahlt. Die Grundversorgung steht weiterhin allen Vertriebenen offen. „Was Vertriebenen aber eben auch offensteht, ist der Arbeitsmarkt in Österreich, und das ab Tag 1. Das ist mir aus zwei Gründen wichtig: Wer bei uns lebt, muss Deutsch lernen, arbeiten und sich an unsere Werte halten. Wer arbeiten kann und darf, soll auch arbeiten. Zu hohe Leistungen dürfen hier nicht im Weg stehen“, stellt Plakolm klar.

Derzeit gibt es in Österreich rund 12.000 anspruchsberechtigte Eltern, die für ca. 18.000 Kinder Familienbeihilfe beziehen.

Seit Kriegsbeginn Schutz für Ukrainer in Österreich
Plakolm betont, dass Ukrainerinnen und Ukrainer seit Beginn des russischen Überfalls Schutz in Österreich erhalten: „Das steht außer Frage und dazu bekennen wir uns auch weiterhin. Gleichzeitig ist heute mehr denn je klar, dass Österreich weniger ausgeben muss. Das merken wir alle. Das trifft alle Bereiche. Das bedeutet eben auch, dass wir bei Familien- und Sozialleistungen gezielter vorgehen müssen“.

Lesen Sie auch:
Ukrainische Flüchtlinge an der Grenze zu Ungarn: Ihr echtes Leid nutzen manch andere, um sich zu ...
„Können Sprache nicht“
Sozialbetrug? Ukraine-Flüchtlinge im Visier
08.03.2025

Ausnahmen nur für bestimmte Gruppen
Ausnahmen soll es laut Plakolm für unter 18-Jährige, über 65-Jährige und Bezieherinnen und Bezieher von erhöhter Familienbeihilfe mit erheblicher Behinderung geben.

Zuvor hatte das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR noch auf eine rasche Verlängerung der Familienbeihilfe für ukrainische Flüchtlingskinder gedrängt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichUkraine
AMSÖVP
FamilienbeihilfeKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
Berufstätig oder AMS
Verschärfte Sozialhilferegeln für Ukrainer kommen
Fast fünf Jahre Haft
Ex-AfD-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt
Vor Beamtengipfel
„Historischer Moment“: Regierung lobt Gewerkschaft
Washington beruhigt EU
Trump belegt auch Holzimporte mit neuen Zöllen
Die Zeit läuft ab
Zwangsentlassungen? USA steuern auf Shutdown zu
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine