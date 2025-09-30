Rätsel um Vermissten: Weiterhin kein Lebenszeichen

Großes Bangen herrscht nach wie vor um jenen 77-jährigen Osttiroler, der seit mehreren Tagen spurlos verschwunden ist. Auch für die Polizei ist der Vermisstenfall noch ein Rätsel. Bisher sei kein Hinweis eingelangt, der den Ermittlern weiterhelfen würde, hieß es auf „Krone“-Nachfrage.
Wo ist Herr M.? Diese quälende Frage stellen sich Angehörige und Freunde des 77-Jährigen dieser Tage immer und immer wieder. Seit dem vergangenen Donnerstag fehlt vom Lienzer jede Spur. In den frühen Morgenstunden hatte der Senior damals seine Wohnung verlassen – seither gab es von ihm kein Lebenszeichen mehr.
In der Wohnung des Mannes hat sich seither nichts verändert. Ein Angehöriger schaut dort immer wieder nach.
Die Polizei zur „Krone“
„Es gibt leider nichts Neues. Auch in der Wohnung des Mannes hat sich seither nichts verändert. Ein Angehöriger schaut dort immer wieder nach“, schilderte die Polizei am Dienstagvormittag gegenüber der „Krone“. Am Montag hatte die Exekutive auf Bitte der Angehörigen ein Bild des Abgängigen veröffentlicht und somit den mysteriösen Fall publik gemacht.
Fahrrad des Vermissten aufgefunden
„Sein Fahrrad konnte in Lienz im Bereich Rohracher-Straße 7 aufgefunden werden. Ein Unfallgeschehen wird vermutet“, so die Ermittler. Der 77-Jährige ist in etwa 1,75 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er hat eine normale Statur und braun-graue Haare. Wie er zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet war, ist leider nicht bekannt.
Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059 133-7230 wird weiterhin ersucht.
