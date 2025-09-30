Rätsel um Vermissten: Weiterhin kein Lebenszeichen

Wo ist Herr M.? Diese quälende Frage stellen sich Angehörige und Freunde des 77-Jährigen dieser Tage immer und immer wieder. Seit dem vergangenen Donnerstag fehlt vom Lienzer jede Spur. In den frühen Morgenstunden hatte der Senior damals seine Wohnung verlassen – seither gab es von ihm kein Lebenszeichen mehr.