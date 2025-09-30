Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warten auf Strafmaß

Staatsanwaltschaft fordert 11 Jahre Haft für Combs

Society International
30.09.2025 12:29
Wie hoch wird die Haftstrafe für Sean „Diddy“ Combs ausfallen? Die Entscheidung fällt Ende der ...
Wie hoch wird die Haftstrafe für Sean „Diddy“ Combs ausfallen? Die Entscheidung fällt Ende der Woche.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Im Fall des wegen Sexualstraftaten verurteilten US-Rappers Sean „Diddy“ Combs (55) fordert die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten. Die Strafe müsse die Art und Weise widerspiegeln, wie er die Taten begangen habe, zitierten US-Medien aus einem Gerichtsdokument. 

0 Kommentare

Combs habe „jahrzehntelang ungehindert Gewalt“ angewendet und körperliche sowie emotionale Schäden bei seinen Opfern verursacht. Das Strafmaß soll am Freitag verkündet werden.

„Drakonische“ Empfehlung
Die Verteidigung des Rappers bezeichnete die Empfehlung den Berichten zufolge als „drakonisch“. Die Verteidiger hatten eine Höchststrafe von 14 Monaten gefordert. Diese hätte Combs, der im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits verbüßt.

  Combs war vor etwa einem Jahr wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen.

Teilweise schuldig gesprochen
In einem aufsehenerregenden Prozess sprachen Geschworene ihn Anfang Juli teilweise schuldig. Sie befanden den 55-Jährigen aber nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – dem am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf nicht schuldig.

Lesen Sie auch:
Kurz vor der Verkündung des Strafmaßes gegen Sean Combs versuchte die Verteidigung das Urteil ...
20 Jahre Haft drohen
Verteidigung versucht Combs-Urteil noch zu kippen
26.09.2025
50 Millionen angeboten
Richter beinhart: Sean Combs bleibt weiter in Haft
05.08.2025

Wäre der Rapper in allen Punkten für schuldig befunden worden, hätte ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe gedroht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
134.743 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
133.115 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.128 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1167 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
963 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Mehr Society International
Warten auf Strafmaß
Staatsanwaltschaft fordert 11 Jahre Haft für Combs
20 Jahre danach
Die Simpsons kehren mit einem neuen Film zurück
Riesen-Schock!
Josh Hartnett nach Crash mit Polizeiauto im Spital
„Sie wollte es nicht“
Kidman und Urban: Das soll der Trennungsgrund sein
„Wort gehalten“
3. Kind für Kieran Culkin und seine Jazz unterwegs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf