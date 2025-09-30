Gefängnisstrafe für professionellen Autoknacker

Diebescoup rund um Luxus-Coup

Ein Jahr später, am 20. Oktober 2024, reiste er mit einer Gruppe von Kriminellen nach Straßwalchen. Dort nahmen sie einen Auto-Lagerplatz für Neufahrzeuge ins Visier: Sie haben das Gelände ausgekundschaftet, den Alarm umgeleitet, den Zaun geöffnet und versucht, sieben Luxus-Autos zu stehlen, berichtet Staatsanwalt Robert Holzleitner beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht. „Bei fünf Autos gelang es.“ Zwei andere Fahrzeuge, darunter ein BMW M5 um 160.000 Euro, waren schon zum Abtransport bereit, blieben aber zurück. Die letztlich gestohlenen drei BMW und zwei Mercedes hatten einen Wert von 511.000 Euro. Mit den zwei anderen macht der Gesamtschaden 810.000 Euro aus.