Trump belegt auch Holzimporte mit neuen Zöllen

„Filme sollten wieder in den USA produziert werden“

Trumps Handels-Rundumschlag betrifft mittlerweile auch die Filmindustrie. Bereits im Mai beklagte der Staatschef, die Filmindustrie in den USA gehe unter. „Andere Länder bieten alle möglichen Anreize, um unsere Filmemacher und Studios aus den Vereinigten Staaten abzuwerben“, kritisierte er. „Hollywood und viele andere Gebiete in den USA werden vernichtet. Dies ist eine konzertierte Aktion anderer Nationen und daher eine Bedrohung der nationalen Sicherheit.“ Filme sollten wieder in Amerika produziert werden, forderte er, sonst drohten Zölle in der Höhe von 100 Prozent. Nun hat der Republikaner seine Drohung erneuert, ein Startdatum nannte der 79-Jährige allerdings nicht.