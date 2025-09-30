Unimarkt-Geschäfte in Salzburg sollen bleiben!

In Salzburg laufen derzeit fünf Filialen unter dem Dach der Kette: Adnet, Kuchl, Lamprechtshausen und Seekirchen sowie eine in Wals-Himmelreich. In Adnet ist das Lebensmittelgeschäft sogar der einzige Nahversorger im Ort. Die Mitarbeiter des hiesigen Unimarkt-Standorts erfuhren die Schocknachricht teils aus den Medien, teils von Bekannten. „Ich habe zwei Kinder, ich brauche diesen Job“, sagt eine Mitarbeiterin zur „Krone“. Man bekomme umgehend Existenzängste und fragt sich, wie es weitergehen soll.