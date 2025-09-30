Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Schocknachricht

Unimarkt-Geschäfte in Salzburg sollen bleiben!

Salzburg
30.09.2025 12:00
Der Unimarkt in Adnet ist das einzige Lebensmittegeschäft im Ort.
Der Unimarkt in Adnet ist das einzige Lebensmittegeschäft im Ort.(Bild: Jakob Hilzensauer-Kollmann)

Die Nachricht, dass die Lebensmittelkette Unimarkt sämtliche Märkte in Österreich schließen und übergeben möchte, sorgte für Entsetzen in den Filialen und betroffenen Gemeinden. Für vier der fünf Standorte in Salzburg dürfte sich aber schon jetzt eine Lösung abzeichnen.

0 Kommentare

Es war eine Hiobsbotschaft, die am Dienstag aus Oberösterreich kam: Die Lebensmittelkette Unimarkt plant, alle ihre Standorte zu schließen beziehungsweise an andere Lebensmittelhändler zu übergeben. 620 Mitarbeiter sind von der Kündigung bedroht und wurden beim AMS schon angemeldet.

In Salzburg laufen derzeit fünf Filialen unter dem Dach der Kette: Adnet, Kuchl, Lamprechtshausen und Seekirchen sowie eine in Wals-Himmelreich. In Adnet ist das Lebensmittelgeschäft sogar der einzige Nahversorger im Ort. Die Mitarbeiter des hiesigen Unimarkt-Standorts erfuhren die Schocknachricht teils aus den Medien, teils von Bekannten. „Ich habe zwei Kinder, ich brauche diesen Job“, sagt eine Mitarbeiterin zur „Krone“. Man bekomme umgehend Existenzängste und fragt sich, wie es weitergehen soll. 

August Breinlinger wäre vom Aus tief getroffen.
August Breinlinger wäre vom Aus tief getroffen.(Bild: Jakob Hilzensauer-Kollmann)

Auch die Kunden sind vom drohenden Aus für ihren Lebensmittelmarkt in Adnet geschockt. „Für mich wäre das ein Wahnsinn, wenn zugesperrt wird“; sagt etwa August Breinlinger aus Krispl-Gaissau. „Die Filiale ist für mich das nächste Geschäft. Ich bin noch dazu alleinstehend, schätze gerade deshalb Service und familiäre Atmosphäre.“

Die Filialen der Kette sollen trotz Jubiläum verkauft werden.
Die Filialen der Kette sollen trotz Jubiläum verkauft werden.(Bild: Jakob Hilzensauer-Kollmann)

Gespräche über Zukunft geplant
Für Adnet und drei weitere Salzburger Standorte besteht aber Hoffnung! Der Pinzgauer Kaufmann Hans-Peter Brennsteiner hat vier der fünf Unimarkt-Geschäfte im Bundesland gepachtet. Einzig Lamprechtshausen gehört noch der Konzernmutter selbst.

Lesen Sie auch:
Alle Unimarkt-Filialen sollen verkauft, bzw. geschlossen werden.
Filialen zum Verkauf
Unimarkt sperrt zu: 620 Mitarbeiter vor Jobverlust
30.09.2025
Wuff!
„Bandit“ ist Salzburgs erster Datenträger-Spürhund
30.09.2025
Nach tödlichem Unfall
Vom Abbiegeverbot für Lkw fehlt noch jede Spur
30.09.2025

„Ich habe selbst erst heute von den Schließungen und Kündigungen durch die Unimarkt-Kette erfahren“, so Brennsteiner. „Wir haben nicht den Plan, unsere Geschäfte zuzusperren. Wir wollen die Mitarbeiter und auch die Einwohner in den Gemeinden nicht hängen lassen.“ 

Der Lebensmittel-Kaufmann möchte in den kommenden Tagen bereits Gespräche führen, wie und unter welchem Dach es an seinen Standorten weitergehen soll. Den Mitarbeitern fällt schon jetzt ein Stein vom Herzen, dass ihr Chef bemüht ist, die Filiale weiterzuführen.

Kuchl (seit 2017) und Adnet (2019) führt Brennsteiner schon seit Jahren, erst im März übernahm er die Filialen Seekirchen und Wals. Lamprechtshausen wäre für kommendes Jahr am Plan gestanden.  

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
134.743 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
133.115 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.128 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1167 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
963 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf