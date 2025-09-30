Turbulenzen bei Lufthansa: Piloten wollen streiken

Tausende Jobs auf der Kippe

Der Konflikt fällt in eine Phase, in der der Lufthansa-Konzern seine Kostenstruktur massiv umbaut. Im Zuge von Digitalisierung, Automatisierung und effizienteren Abläufen sollen bis Ende des Jahrzehnts rund 4000 Stellen wegfallen. Gleichzeitig verfolgt die AUA-Muttergesellschaft ehrgeizige Finanzziele: Die bereinigte Umsatzrendite soll ab 2028 bei acht bis zehn Prozent liegen – ein Niveau, das bisher nur selten erreicht wurde.