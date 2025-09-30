Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notfall auf Gleisen

Zug kracht in Krankenwagen – Patientin stirbt

Ausland
30.09.2025 13:04
Eine Horrorvorstellung für Autofahrer musste ausgerechnet ein deutscher Krankenwagen nun real ...
Eine Horrorvorstellung für Autofahrer musste ausgerechnet ein deutscher Krankenwagen nun real durchmachen (Symbolbild).(Bild: Tobias Arhelger – stock.adobe.com)

Im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) ist am Dienstagmorgen ein Regionalzug mit einem Krankenwagen kollidiert. Dabei kam eine 88-jährige Patientin ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang, nachdem der Rettungswagen wegen eines medizinischen Notfalls mitten auf den Gleisen anhalten musste.

0 Kommentare

Laut Polizei war der Krankentransport gegen 7.30 Uhr am Bahnübergang Schumacherring in Ahaus zum Stehen gekommen, weil sich an Bord ein akuter medizinischer Notfall ereignet hatte. Während des unfreiwilligen Stopps schlossen sich die Schranken – kurz darauf erfasste ein herannahender Regionalzug das Fahrzeug.

Besatzung stieg aus, Patientin blieb zurück
Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Besatzung des Krankenwagens rettete sich im letzten Moment aus dem Fahrzeug und erlitt leichte Verletzungen. Für die Patientin im Inneren kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie starb infolge des Aufpralls.

Neben den drei leicht verletzten Sanitäterinnen und Sanitätern erlitten auch zwei der rund 100 Passagiere des Zugs leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke sowie Straßen rund um den Unfallort wurden für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.

Polizei leitet Ermittlungen ein
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Untersucht wird unter anderem, warum der Krankenwagen keine Möglichkeit hatte, den Bahnübergang rechtzeitig zu verlassen. Der Unfall ereignete sich im Nordwesten Deutschlands, rund 100 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Fälle, in denen Rettungseinsätze mit dem Bahnverkehr kollidieren, kommen seltenvor.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Nordrhein-Westfalen
Polizei
UnfallBahnübergang
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf