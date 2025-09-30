Notfall auf Gleisen
Zug kracht in Krankenwagen – Patientin stirbt
Im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) ist am Dienstagmorgen ein Regionalzug mit einem Krankenwagen kollidiert. Dabei kam eine 88-jährige Patientin ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang, nachdem der Rettungswagen wegen eines medizinischen Notfalls mitten auf den Gleisen anhalten musste.
Laut Polizei war der Krankentransport gegen 7.30 Uhr am Bahnübergang Schumacherring in Ahaus zum Stehen gekommen, weil sich an Bord ein akuter medizinischer Notfall ereignet hatte. Während des unfreiwilligen Stopps schlossen sich die Schranken – kurz darauf erfasste ein herannahender Regionalzug das Fahrzeug.
Besatzung stieg aus, Patientin blieb zurück
Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Besatzung des Krankenwagens rettete sich im letzten Moment aus dem Fahrzeug und erlitt leichte Verletzungen. Für die Patientin im Inneren kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie starb infolge des Aufpralls.
Neben den drei leicht verletzten Sanitäterinnen und Sanitätern erlitten auch zwei der rund 100 Passagiere des Zugs leichte Verletzungen. Die Bahnstrecke sowie Straßen rund um den Unfallort wurden für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.
Polizei leitet Ermittlungen ein
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Untersucht wird unter anderem, warum der Krankenwagen keine Möglichkeit hatte, den Bahnübergang rechtzeitig zu verlassen. Der Unfall ereignete sich im Nordwesten Deutschlands, rund 100 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Fälle, in denen Rettungseinsätze mit dem Bahnverkehr kollidieren, kommen seltenvor.
Kommentare
