Zug kracht in Krankenwagen – Patientin stirbt

Im Münsterland (Nordrhein-Westfalen) ist am Dienstagmorgen ein Regionalzug mit einem Krankenwagen kollidiert. Dabei kam eine 88-jährige Patientin ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang, nachdem der Rettungswagen wegen eines medizinischen Notfalls mitten auf den Gleisen anhalten musste.