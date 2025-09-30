Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Rekordwert

Im Höhenrausch: Goldpreis rast auf 4000 Dollar zu

Wirtschaft
30.09.2025 11:59
Die Zuwächse beim Goldpreis überflügeln derzeit sogar jene von Bitcoin oder dem DAX.
Die Zuwächse beim Goldpreis überflügeln derzeit sogar jene von Bitcoin oder dem DAX.(Bild: Erwin Wodicka)

Das Edelmetall, das in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, erlebt einen beispiellosen Höhenflug: Am Dienstagvormittag erreichte der Goldpreis einen historischen Höchststand. Eine Feinunze kostete im frühen Handel erstmals mehr als 3867 US-Dollar (3291,44 Euro) – ein Wert, den das Edelmetall noch nie erreicht hatte.

0 Kommentare

Im frühen Handel am Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze Gold auf das neue Allzeithoch. Der Goldpreis hat damit im bisherigen Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

Die Digitalwährung Bitcoin verteuerte sich seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, stieg im bisherigen Jahresverlauf um rund 19 Prozent.

Drei-Jahres-Bilanz: Plus von 133 Prozent
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um 133 Prozent angezogen. Geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt.

Lesen Sie auch:
Für viele ist Gold eine beliebte Wertanlage in Krisenzeiten.
Über 3800 US-Dollar
Gold ist so teuer wie noch nie
29.09.2025
Krone Plus Logo
Fed bremste Rally
Gold jetzt verkaufen? Das müssen Sie dabei wissen!
18.09.2025

Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
134.743 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
133.115 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.128 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1167 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
963 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Mehr Wirtschaft
Flugchaos droht
Turbulenzen bei Lufthansa: Piloten wollen streiken
Nach Schocknachricht
Unimarkt-Geschäfte in Salzburg sollen bleiben!
Nächster Rekordwert
Im Höhenrausch: Goldpreis rast auf 4000 Dollar zu
Vor Beamtengipfel
„Historischer Moment“: Regierung lobt Gewerkschaft
737 MAX vor dem Aus?
Bericht: Boeing baut Nachfolger für Pannenflugzeug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf