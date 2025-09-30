Im Höhenrausch: Goldpreis rast auf 4000 Dollar zu

Das Edelmetall, das in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, erlebt einen beispiellosen Höhenflug: Am Dienstagvormittag erreichte der Goldpreis einen historischen Höchststand. Eine Feinunze kostete im frühen Handel erstmals mehr als 3867 US-Dollar (3291,44 Euro) – ein Wert, den das Edelmetall noch nie erreicht hatte.
Im frühen Handel am Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze Gold auf das neue Allzeithoch. Der Goldpreis hat damit im bisherigen Jahresverlauf um rund 47 Prozent zugelegt und damit deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.
Die Digitalwährung Bitcoin verteuerte sich seit Ende 2024 nur um etwas mehr als ein Fünftel. Der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, stieg im bisherigen Jahresverlauf um rund 19 Prozent.
Drei-Jahres-Bilanz: Plus von 133 Prozent
In den vergangenen drei Jahren hat der Goldpreis um 133 Prozent angezogen. Geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt.
Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.
Kommentare
