Im Höhenrausch: Goldpreis rast auf 4000 Dollar zu

Das Edelmetall, das in Krisenzeiten als sicherer Hafen gilt, erlebt einen beispiellosen Höhenflug: Am Dienstagvormittag erreichte der Goldpreis einen historischen Höchststand. Eine Feinunze kostete im frühen Handel erstmals mehr als 3867 US-Dollar (3291,44 Euro) – ein Wert, den das Edelmetall noch nie erreicht hatte.