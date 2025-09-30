Diskussion um Lamine Yamal: „Das ist alarmierend“

„Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben“

Auch Barça-Trainer Hansi Flick übte zuletzt Kritik am spanischen Nationalteam. „In der Länderspielpause hat Lamine zwar gespielt, aber überhaupt nicht trainiert. Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben. Auch als sie schon vorne lagen, musste er spielen. So kümmert man sich nicht um seine Spieler. Die Situation macht mich sehr traurig“, sagte er. Spaniens Nationalcoach Luis de la Fuente reagierte kühl: „Glauben Sie, dass ich heute, in meiner Heimat, wenn ich diesen Moment genieße, daran denke, was Hansi Flick gesagt hat? Nein, das interessiert mich nicht!“