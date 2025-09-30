Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fast fünf Jahre Haft

Ex-AfD-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt

Außenpolitik
30.09.2025 11:42
Brisante Infos sind offenbar nach China geflossen.
Brisante Infos sind offenbar nach China geflossen.(Bild: © Simon Lehmann - PhotoGranary)

Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah ist wegen Spionage für China zu einer Haftstrafe von fast fünf Jahren verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sprach Jian G. der geheimdienstlichen Agententätigkeit in einem besonders schweren Fall schuldig und verhängte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

0 Kommentare

Jian G., der für Krah arbeitete, als dieser Europaabgeordneter war, soll in den Jahren 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergegeben haben. Das Gericht stellte außerdem fest, dass er persönliche Daten über AfD-Führungspersonal sowie chinesische Dissidenten ausgespäht habe.

Angeklagter beteuerte Unschuld
Der Angeklagte wies die Vorwürfe zurück und beteuerte seine Unschuld. Bei seinem letzten Auftritt im Gericht bezeichnete er die Anschuldigungen als unbegründet. Sein Verteidiger forderte einen Freispruch wegen unzureichender Beweise. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert.

Lesen Sie auch:
Der deutsche AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah
Kein Politik-Rückzug
AfD-Spitzenkandidat Krah fliegt aus Delegation
10.06.2024
Spionage für China
Krah: Behörden warnten mich nicht vor Mitarbeiter
09.05.2025
Spionage für China?
Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah vor Gericht
05.08.2025

Auch Krah mit Vorwürfen konfrontiert
Im selben Verfahren wurde Yaqi X., eine mutmaßliche Komplizin, ebenfalls verurteilt. Die Chinesin arbeitete bei einem Logistikunternehmen am Flughafen Leipzig und wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, nachdem sie gestand, Daten weitergegeben zu haben, jedoch die Agententätigkeit bestritten hatte.

Separat wird gegen Maximilian Krah, inzwischen Bundestagsabgeordneter, wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen ermittelt. Krah gab vor Gericht an, nichts von der Spionagetätigkeit oder der Parteimitgliedschaft seines ehemaligen Mitarbeiters in der Kommunistischen Partei Chinas gewusst zu haben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
134.743 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
133.115 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
108.128 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1167 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
963 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Mehr Außenpolitik
Berufstätig oder AMS
Verschärfte Sozialhilferegeln für Ukrainer kommen
Fast fünf Jahre Haft
Ex-AfD-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt
Vor Beamtengipfel
„Historischer Moment“: Regierung lobt Gewerkschaft
Washington beruhigt EU
Trump belegt auch Holzimporte mit neuen Zöllen
Die Zeit läuft ab
Zwangsentlassungen? USA steuern auf Shutdown zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf