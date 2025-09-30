Ex-AfD-Mitarbeiter wegen Spionage verurteilt

Auch Krah mit Vorwürfen konfrontiert

Im selben Verfahren wurde Yaqi X., eine mutmaßliche Komplizin, ebenfalls verurteilt. Die Chinesin arbeitete bei einem Logistikunternehmen am Flughafen Leipzig und wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, nachdem sie gestand, Daten weitergegeben zu haben, jedoch die Agententätigkeit bestritten hatte.