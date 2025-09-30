Vorteilswelt
Video gepostet

Coming-out von DFB-Kickerin war „ein Versehen“

Fußball International
30.09.2025 11:55
Laura Freigang (li.) kickt bei Eintracht Frankfurt.
Laura Freigang (li.) kickt bei Eintracht Frankfurt.(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Im August hat Laura Freigang mit ihrem Coming-out für Aufsehen gesorgt. Beabsichtigt war das jedoch nicht. „Dass öffentlich wurde, dass ich eine Freundin habe, war ein Versehen. Ich wollte das Video eigentlich privat für mich speichern und habe es aus Versehen hochgeladen“, sagt die DFB-Kickerin.

0 Kommentare

Nach der Europameisterschaft hatte Freigang in ihrem Urlaub via TikTok ein Video gepostet. Dieses zeigte die Star-Stürmerin von Eintracht Frankfurt mit ihrer Partnerin.

Ihren Online-Patzer bereut sie jedoch nicht. Es sei der beste Weg gewesen, „weil ich ohnehin nichts verheimlichen wollte“, betont die 27-Jährige in einem „Tagesspiegel“-Interview. „Dennoch wollte ich mich eigentlich nie outen müssen, weil es keine Tatsache ist, die ein Statement verdient. Wir bewegen uns in Zeiten, wo das leider noch nicht normal ist.“

„… dann ist das etwas Schönes“
Dass ihr Outing hohe Wellen schlug, überrascht die Fußballerin. „Wenn man mit so was an die Öffentlichkeit geht, damit positive Dinge bewirkt und Leute dazu bringt, sich dem Thema gegenüber zu öffnen, ist das etwas Schönes“, meint Freigang.

Porträt von krone Sport
krone Sport
