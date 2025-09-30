Coming-out von DFB-Kickerin war „ein Versehen“

Im August hat Laura Freigang mit ihrem Coming-out für Aufsehen gesorgt. Beabsichtigt war das jedoch nicht. „Dass öffentlich wurde, dass ich eine Freundin habe, war ein Versehen. Ich wollte das Video eigentlich privat für mich speichern und habe es aus Versehen hochgeladen“, sagt die DFB-Kickerin.
Nach der Europameisterschaft hatte Freigang in ihrem Urlaub via TikTok ein Video gepostet. Dieses zeigte die Star-Stürmerin von Eintracht Frankfurt mit ihrer Partnerin.
Ihren Online-Patzer bereut sie jedoch nicht. Es sei der beste Weg gewesen, „weil ich ohnehin nichts verheimlichen wollte“, betont die 27-Jährige in einem „Tagesspiegel“-Interview. „Dennoch wollte ich mich eigentlich nie outen müssen, weil es keine Tatsache ist, die ein Statement verdient. Wir bewegen uns in Zeiten, wo das leider noch nicht normal ist.“
„… dann ist das etwas Schönes“
Dass ihr Outing hohe Wellen schlug, überrascht die Fußballerin. „Wenn man mit so was an die Öffentlichkeit geht, damit positive Dinge bewirkt und Leute dazu bringt, sich dem Thema gegenüber zu öffnen, ist das etwas Schönes“, meint Freigang.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.