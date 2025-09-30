Schock für Salzburg! Leistungsträger fällt aus

Nach einem durchwachsenen Saisonstart zeigte Bidstrup gegen Porto, dass er für die Mannschaft sehr wichtig sein kann. Auch in Lyon hätte die aggressive Spielweise des Kapitäns mit Sicherheit nicht geschadet. Doch das Auswärtsspiel in Frankreich wird der Däne auf jeden Fall verpassen. Zudem ist auch sein Einsatz gegen Rapid am Wochenende mehr als fraglich. Der Mittelfeldspieler zog sich gegen die WSG nämlich eine Oberschenkelverletzung zu.