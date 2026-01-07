Schareina und Lategan nach Tagessieg Dakar-Leader

Die Mittwoch-Etappe über 417 Kilometer hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien einen Führungswechsel bei den Autos und den Motorrädern gebracht. Bei den Zweirädern holte sich der spanische Honda-Pilot Tosha Schareina in al-Ula den zweiten Tagessieg hintereinander und löste den australischen KTM-Fahrer Daniel Sanders an der Spitze ab. Schareina führt nun zeitgleich vor seinem US-Markenkollegen Ricky Brabec.
In der Autowertung war der Südafrikaner Henk Lategan im Toyota der Tagesschnellste vor dem fünffachen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Dacia). Auch in der Gesamtwertung liegt Lategan vor dem 55-jährigen Katari, der 3:55 Minuten Rückstand hat. Der saudi-arabische Lokalmatador und Vorjahressieger Yazeed Al-Rajhi stieg nach technischen Problemen an seinem Toyota aus der Rallye aus.
Der unter dem Namen Max Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz kam als 55. ins Ziel (+1:06:48 Stunden) und liegt in der Gesamtwertung auf Platz 48.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.