Nach Kreuzband-OP: „Nehme die Challenge an“

„Krone“: Die Szene aus dem Freiburg-Spiel, durch die du dir das Kreuzband gerissen hast, liegt schon ein paar Tage zurück. Wie geht es dir mittlerweile damit?

Zadrazil: Ich muss sagen, dass es mir wirklich gut geht. Natürlich habe ich nach der OP Schmerzen im linken Bein. Bei so einer Verletzung ist das aber völlig normal.