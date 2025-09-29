Wiener Kaiser Wiesn: 1,22 für die Feuerwehr

Dieser Abend ist ein großes Danke. Für alle, die rund um die Uhr für in Not geratene Menschen im Einsatz sind. Am 1. Oktober wird das Gösser-Zelt zum Treffpunkt einer einzigartigen Gemeinschaft. Feuerwehrleute aus ganz Österreich feiern und zeigen, dass diese Familie nicht nur im Ernstfall zusammenhält, sondern auch beim Spaß.