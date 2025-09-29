Für das Profigeschäft müsste alles passen

Blau-Weiß als Interessent

Davon hatte Erfolgscoach Thomas Hofer in seinem Leben schon genug. Wo er auch arbeitete, machte er sich einen Namen. Das weckte auch Begehrlichkeiten. „Ich war schon zwei-, dreimal dabei in der Verlosung für die 2. Liga. Blau-Weiß Linz und Lustenau mal, aber es hat halt nie gepasst. Es war bei mir so, dass ich es nicht mit aller Macht wollte“, erzählt der 55-Jährige, der es nicht bereut, im Amateurfußball geblieben zu sein. „Mir taugt es im gehobeneren Amateurbereich und ich habe einen guten Job. Von daher war klar, wenn ich etwas machen will, dann muss das zu mir und meiner Philosophie passen.“