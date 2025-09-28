Kummer-Duo schoss sich vor Keller-Duell sorgenfrei

Auch Altenmarkt atmete tief durch. Lange sah es nach einem Kantersieg aus: 4:0 führte man in Koppl, ehe man plötzlich ins Schwimmen geriet und am Ende sogar noch zittern musste. „Wir hätten locker 8:0 führen können. Bis dahin war es ein perfektes Spiel von uns“, meinte Trainer Rene Eisner. Dann jedoch musste die Defensive verletzungsbedingt umgebaut werden, unter anderem weil Matteo Dolsek nach einem Schlag ins Gesicht mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Spital musste. „Die jungen Spieler haben 70 Minuten lang Vollgas gegeben, dann sind wir körperlich eingebrochen.“