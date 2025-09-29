ÖBB-Nightjet von Wien nach Paris wird eingestellt

Ab 14. Dezember 2025 fährt kein Nachtzug mehr von Wien nach Paris. Die beliebte Verbindung, die über Salzburg führt, fällt aus dem Fahrplan, weil Frankreich seine Zuschüsse für den Betrieb streicht. Das Pariser Verkehrsministerium hat die staatlichen Leistungsbestellungen für die Strecke beendet – damit fehlt der ÖBB der notwendige internationale Partner.