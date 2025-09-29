Vorteilswelt
Über Salzburg

ÖBB-Nightjet von Wien nach Paris wird eingestellt

Salzburg
29.09.2025 13:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: © Harald Eisenberger)

Die ÖBB müssen die beliebte Nightjet-Verbindung von Wien über Salzburg nach Paris streichen: Ab 14. Dezember 2025 fährt der Zug nicht mehr, weil Frankreich seine Zuschüsse für den Betrieb eingestellt hat.

0 Kommentare

Ab 14. Dezember 2025 fährt kein Nachtzug mehr von Wien nach Paris. Die beliebte Verbindung, die über Salzburg führt, fällt aus dem Fahrplan, weil Frankreich seine Zuschüsse für den Betrieb streicht. Das Pariser Verkehrsministerium hat die staatlichen Leistungsbestellungen für die Strecke beendet – damit fehlt der ÖBB der notwendige internationale Partner.

Die Bundesbahnen bedauern den Schritt. Nachtzüge lassen sich heute nur mit Unterstützung mehrerer Staaten wirtschaftlich betreiben.

Im Angebot bleibt dagegen der Nightjet Wien-Brüssel, der auch 2026 dreimal pro Woche unterwegs sein wird. Diese Verbindung macht allerdings nicht in der Mozartstadt halt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

