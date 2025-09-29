ÖBB-Nightjet von Wien nach Paris wird eingestellt

Die ÖBB müssen die beliebte Nightjet-Verbindung von Wien über Salzburg nach Paris streichen: Ab 14. Dezember 2025 fährt der Zug nicht mehr, weil Frankreich seine Zuschüsse für den Betrieb eingestellt hat.
Ab 14. Dezember 2025 fährt kein Nachtzug mehr von Wien nach Paris. Die beliebte Verbindung, die über Salzburg führt, fällt aus dem Fahrplan, weil Frankreich seine Zuschüsse für den Betrieb streicht. Das Pariser Verkehrsministerium hat die staatlichen Leistungsbestellungen für die Strecke beendet – damit fehlt der ÖBB der notwendige internationale Partner.
Die Bundesbahnen bedauern den Schritt. Nachtzüge lassen sich heute nur mit Unterstützung mehrerer Staaten wirtschaftlich betreiben.
Im Angebot bleibt dagegen der Nightjet Wien-Brüssel, der auch 2026 dreimal pro Woche unterwegs sein wird. Diese Verbindung macht allerdings nicht in der Mozartstadt halt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.