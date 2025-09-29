Lackner kritisiert FPÖ-Chef nach Parteitagsrede

Doch die katholische Kirche reagierte jetzt prompt und deutlich. Am Montag meldete sich der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, zu Wort. Er warnte vor der Vereinnahmung religiöser Inhalte durch Parteipolitik. „Wenn Glaube, Hoffnung und Liebe in das Korsett der Parteipolitik gezwängt werden, droht aus Glaube Zweifel, aus Hoffnung Angst und aus Liebe Hass zu werden“, erklärte Lackner in einer Stellungnahme gegenüber „Kathpress“.