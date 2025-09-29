Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kirche gegen Kickl

Lackner kritisiert FPÖ-Chef nach Parteitagsrede

Salzburg
29.09.2025 19:35
Die Religion dürfe nicht von der Politik vereinnahmt werden, übt Franz Lackner harsche Kritik.
Die Religion dürfe nicht von der Politik vereinnahmt werden, übt Franz Lackner harsche Kritik.(Bild: Tröster Andreas)

Herbert Kickl zitierte beim FPÖ-Parteitag in Salzburg Apostel Paulus – und erntete dafür scharfe Kritik. Erzbischof Franz Lackner warnt jetzt, Religion dürfe nicht für Parteipolitik missbraucht werden. Aus „Glaube, Hoffnung und Liebe“ drohen sonst Zweifel, Angst und Hass zu werden.

0 Kommentare

Ein Parteitag mit Nachwirkungen: FPÖ-Chef Herbert Kickl griff in seiner Rede am Samstag in Salzburg biblische Begriffe auf. Er versprach den Menschen „Glaube, Hoffnung und Liebe“ zurückzugeben – Worte des Apostels Paulus.

Doch die katholische Kirche reagierte jetzt prompt und deutlich. Am Montag meldete sich der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, zu Wort. Er warnte vor der Vereinnahmung religiöser Inhalte durch Parteipolitik. „Wenn Glaube, Hoffnung und Liebe in das Korsett der Parteipolitik gezwängt werden, droht aus Glaube Zweifel, aus Hoffnung Angst und aus Liebe Hass zu werden“, erklärte Lackner in einer Stellungnahme gegenüber „Kathpress“.

Seit 1952 bekenne sich die Kirche in Österreich zu einer „freien Kirche in einem freien Staat“. Umso größer sei die Sorge, dass religiöse Begriffe nun wieder politisch instrumentalisiert würden.

Lesen Sie auch:
Der blaue Frontmann Herbert Kickl wurde mit 96,94 Prozent als Parteichef bestätigt.
„Kein Niveau“
Salzburger ÖVP schießt sich auf Herbert Kickl ein
28.09.2025
Parteitag in Salzburg
Die FPÖ ließ sich von den Aktivisten nicht stören
28.09.2025
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
27.09.2025

Kickls Bezug auf Paulus reiht sich in eine Serie ähnlicher Aussagen ein: Schon im Nationalratswahlkampf im Vorjahr hatte die FPÖ biblische Bezüge bemüht und dafür Kritik von Kirchenvertretern erhalten. Mit seiner jüngsten Wortmeldung setzt Lackner ein klares Signal gegen parteipolitische Vereinnahmung des Glaubens.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.655 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
104.728 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1319 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1138 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf