Mountainbiker stürzte im Bärental über Hang

Kontrolle über Bike verloren

Etwa zwei Kilometer vor dem Parkplatz Johannsenruhe verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte links vom Forstweg in ein steil abfallendes Gelände. Ein zufällig vorbeikommender 50-jähriger Salzburger setzte umgehend die Rettungskette in Gang.