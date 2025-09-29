Mountainbiker stürzte im Bärental über Hang

Zufällig kam ein Salzburger zu einem Unfall in Kärnten und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Denn ein 56-jähriger Mountainbiker lag schwer verletzt im steilen Gelände im Bärental.
Von der Klagenfurter Hütte talwärts lenkte Montag gegen 14 Uhr ein 56-jähriger Klagenfurter sein Mountainbike auf einem abgeschrankten Forstweg in Richtung Bärenindustriepark.
Kontrolle über Bike verloren
Etwa zwei Kilometer vor dem Parkplatz Johannsenruhe verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte links vom Forstweg in ein steil abfallendes Gelände. Ein zufällig vorbeikommender 50-jähriger Salzburger setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Die Bergrettung Ferlach konnte den Schwerverletzten mit der Gebirgstrage bergen. Vor Ort wurde der Mountainbiker vom Rettungsdienst notärztlich erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber-Team in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
Kommentare
