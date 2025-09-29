Knipser sammelt Autostunden und Tore am Fließband

Das ist der beste Wert seit elf Jahren! 14 Tore nach neun Spielen hat Brambergs Nico Lukasser-Weitlaner schon erzielt. Besser war nur Ex-Profi Mersudin Jukic in Diensten von Grünau im Jahr 2014 mit 15 Goals. „Er ist irrsinnig sympathisch und bodenständig, schiebt Extraschichten, ist sich für nichts zu schade“, betont Obmann Martin Innerhofer. Der als einziger beim aktuellen Tabellenführer das Gefühl kennt: Er ritterte im Aufstiegsjahr der Wildkogler 2012/13 als bislang Letzter um die Schützenkrone mit (29 Goals), wurde am finalen Spieltag von Eugendorfs Christof Kopleder dank eines Fünferpacks gerade noch abgefangen.