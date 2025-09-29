„Verkehrsrowdy“ wurde am Walserberg gestoppt

Am Montagvormittag kam es auf der B21 zwischen dem Grenzübergang Melleck und dem Kleinen Walserberg zu gefährlichen Fahrmanövern. Ein Zeuge schilderte, dass er einem entgegenkommenden Mercedes ausweichen musste und dabei in die Wiese fahren musste, um eine Kollision zu vermeiden. Offenbar hatte der Lenker auch andere Fahrzeuge riskant überholt.