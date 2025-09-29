„Verkehrsrowdy“ wurde am Walserberg gestoppt

Montagvormittag kam es auf der B21 im kleinen deutschen Eck zu gefährlichen Überholmanövern eines Mercedes-Fahrers. Ein Zeuge musste ausweichen, die Bundespolizei konnte den 24-jährigen Lenker schließlich stoppen und ein Strafverfahren einleiten.
Am Montagvormittag kam es auf der B21 zwischen dem Grenzübergang Melleck und dem Kleinen Walserberg zu gefährlichen Fahrmanövern. Ein Zeuge schilderte, dass er einem entgegenkommenden Mercedes ausweichen musste und dabei in die Wiese fahren musste, um eine Kollision zu vermeiden. Offenbar hatte der Lenker auch andere Fahrzeuge riskant überholt.
Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Bundespolizei das Fahrzeug am Grenzübergang Kleiner Walserberg stoppen. Gegen den 24-jährigen österreichischen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.
