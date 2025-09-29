Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

55 Mrd. Dollar für EA

Wieso Saudi-Prinz Milliarden in Videospiele steckt

Digital
29.09.2025 18:00
„FC“, „Battlefield“, „Dragon Age“ und „Mass Effect“: Electronic Arts hat zugkräftige ...
„FC“, „Battlefield“, „Dragon Age“ und „Mass Effect“: Electronic Arts hat zugkräftige Spielemarken in seinem Portfolio. Saudi-Kronprinz Mohammed Bin Salman – kurz: „MbS“ – stieg jetzt mit dem saudischen Staatsfonds ein.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/POOL/Ludovic MARIN, EA)

Obwohl er mit zugkräftigen Marken wie „Battlefield“ aufwartet und mit dem Fußball-Simulator „FC“ (vormals: „FIFA“) einen jährlichen Kassenschlager im Portfolio hat, galt der US-Videospieleverlag Electronic Arts (EA) seit Jahren als Übernahmekandidat. Nun wird es konkret: Saudi-arabische Investoren wollen, gemeinsam mit dem Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, EA um 55 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Deal ist Teil eines größeren Plans, um Saudi-Arabien zum Gaming-Hotspot zu machen.

0 Kommentare

Vorangetrieben wird er vom Kronprinzen: Der De-facto-Herrscher Mohammed Bin Salman, der 2018 den mit besonderer Brutalität durchgeführten Mord am Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei in Auftrag gegeben haben soll und als „Blutprinz“ Schlagzeilen machte, hegt neben Plänen für schillernde Wüstenstädte auch den Traum, Saudi-Arabien zum Nabel der Gaming-Welt zu machen. Er greift dafür seit Jahren tief ins Börsel des Public Investment Fund (PIF). Doch Bin Salman ist nicht der einzige, der in der Branche ein lukratives Investment sieht – auch der Erbprinz von Dubai hat große Pläne. Warum die arabischen Prinzen sich so für die Gaming-Branche interessieren? Krone+ kennt die Hintergründe.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.at
krone.at
Mehr Digital
Krone Plus Logo
55 Mrd. Dollar für EA
Wieso Saudi-Prinz Milliarden in Videospiele steckt
Wichtig für Eltern
Wie man gefährliche Inhalte bei ChatGPT verhindert
Um 55 Mrd. US-Dollar
Trump-Schwiegersohn und Saudis übernehmen jetzt EA
Cyberbetrug in Myanmar
16 Menschen in China zum Tode verurteilt
Krone Plus Logo
Beeindruckende Kamera
iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine