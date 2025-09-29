Wieso Saudi-Prinz Milliarden in Videospiele steckt

Vorangetrieben wird er vom Kronprinzen: Der De-facto-Herrscher Mohammed Bin Salman, der 2018 den mit besonderer Brutalität durchgeführten Mord am Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei in Auftrag gegeben haben soll und als „Blutprinz“ Schlagzeilen machte, hegt neben Plänen für schillernde Wüstenstädte auch den Traum, Saudi-Arabien zum Nabel der Gaming-Welt zu machen. Er greift dafür seit Jahren tief ins Börsel des Public Investment Fund (PIF). Doch Bin Salman ist nicht der einzige, der in der Branche ein lukratives Investment sieht – auch der Erbprinz von Dubai hat große Pläne. Warum die arabischen Prinzen sich so für die Gaming-Branche interessieren? Krone+ kennt die Hintergründe.