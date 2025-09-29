„In Schönau ziehen alle an einem Strang“

Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“
„Krone“ war vor Ort
Währfend sich die beiden Klubs Schönau und Lasberg am Wochenende torlos trennten, lobt Schönau-Trainer Arnold Zangenfeld das fantastische Klima im Verein: „Habe noch in keinem Klub besser arbeiten können.“ Lasbergs Sportchef Peter Lauritz punktet hingegen mit einem Mega-Sportzentrum.
Das Topduell der Tabellennachbarn Schönau und Lasberg elektrisierte das Mühlviertel. Mehr als 400 Fans waren auf den Sportplatz gekommen und freuten sich auf einen torreichen Hit. Umsonst! Die beiden Defensiv-Abteilungen waren die Chefs auf dem Platz, konnten die Angreifer bändigen – ein torloses Remis war die Folge.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.