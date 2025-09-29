„In Schönau ziehen alle an einem Strang“

Das Topduell der Tabellennachbarn Schönau und Lasberg elektrisierte das Mühlviertel. Mehr als 400 Fans waren auf den Sportplatz gekommen und freuten sich auf einen torreichen Hit. Umsonst! Die beiden Defensiv-Abteilungen waren die Chefs auf dem Platz, konnten die Angreifer bändigen – ein torloses Remis war die Folge.