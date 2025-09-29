Kein Motiv, keine DNA: Nachbar als Feuerteufel?

Schock für eine junge Familie in Kärnten: Ihr E-Auto stand in Flammen, das Feuer drohte auch auf das Haus überzugreifen. Mama, Papa und die kleinen Kinder konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Sieben Monate lang wurde wegen Brandstiftung ermittelt. Jetzt steht der Prozess bevor – der noch Überraschungen bringen könnte.
In zwei Wochen findet am Klagenfurter Landesgericht ein spektakulärer Prozess um einen Brandanschlag auf eine vierköpfige Familie in Ebenthal statt. Die jungen Eltern und ihre beiden Kinder waren von lodernden Flammen und Rauch aus dem Schlaf gerissen worden und hatten sich zum Glück noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Rasch nach dem Feuerwehreinsatz wurde bereits klar, dass der Brand gelegt worden war. Von einem, von dem wohl niemand es erwartet hätte, am wenigstens die Betroffenen selbst ...
