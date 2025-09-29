Kein Motiv, keine DNA: Nachbar als Feuerteufel?

Schock für eine junge Familie in Kärnten: Ihr E-Auto stand in Flammen, das Feuer drohte auch auf das Haus überzugreifen. Mama, Papa und die kleinen Kinder konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Sieben Monate lang wurde wegen Brandstiftung ermittelt. Jetzt steht der Prozess bevor – der noch Überraschungen bringen könnte.