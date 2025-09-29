Jetzt will eine Star-Familie den Nonnen helfen

„Krone“-Leser wissen es längst: Die drei Frauen lebten mehrere Jahrzehnte im Kloster Goldenstein, mussten dieses gegen ihren Willen verlassen. Ihr geistlicher Oberer, Propst Markus Grasl, steckte die Nonnen in ein Altersheim. Von dort zogen die drei betagten Frauen auf eigene Faust aus und wohnen seitdem wieder in Goldenstein. Ein Schlüsseldienst sperrte ihnen Anfang September die Klosterpforten auf. Seitdem sind die Fronten verhärtet. Propst Grasl wirft den Nonnen „Ungehorsam“ vor.