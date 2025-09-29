Salzburger IS-Rückkehrerin ab Mittwoch vor Gericht

2019 wurde Maria G. gefangen genommen und im Februar 2025 mit ihren Kindern nach Österreich zurückgebracht. Seit ihrer Rückkehr befindet sie sich auf freiem Fuß. Ihre Anwältin betont, dass sie seit der Rückholung alles getan habe, um ein neues Leben aufzubauen, und dass die Ausreise nach Syrien der „größte Fehler ihres Lebens“ gewesen sei.