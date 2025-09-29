Salzburger IS-Rückkehrerin ab Mittwoch vor Gericht

Nach ihrer Rückkehr aus Syrien im Februar dieses Jahres muss sich die Salzburger IS-Rückkehrerin Maria G. nun ab Mittwoch in Salzburg vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, die terroristische Vereinigung „Islamischer Staat“ unterstützt und durch ihre Anwesenheit die Kampfmoral ihrer Ehemänner gestärkt zu haben.
Ab Mittwoch steht die 28-jährige Salzburgerin Maria G. in Salzburg vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, sich der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ sowie einer kriminellen Organisation beteiligt zu haben.
Die heute 28-Jährige war 2014 als Jugendliche nach Syrien ausgereist, heiratete dort IS-Kämpfer und brachte zwei Kinder zur Welt. Laut Anklage habe sie durch ihre Anwesenheit die Kampfmoral ihrer Ehemänner gestärkt und die Aktivitäten des IS bewusst unterstützt.
2019 wurde Maria G. gefangen genommen und im Februar 2025 mit ihren Kindern nach Österreich zurückgebracht. Seit ihrer Rückkehr befindet sie sich auf freiem Fuß. Ihre Anwältin betont, dass sie seit der Rückholung alles getan habe, um ein neues Leben aufzubauen, und dass die Ausreise nach Syrien der „größte Fehler ihres Lebens“ gewesen sei.
Da sie zum Zeitpunkt der Taten zwischen 17 und 22 Jahre alt war, wird der Fall vor einem Schöffengericht für Jugendstrafsachen verhandelt. Zum Vergleich: Eine weitere IS-Rückkehrerin aus Wien wurde im April zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.
